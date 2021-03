Darum zeigt DAZN BVB - FC Sevilla heute nicht live im Livestream

Der BVB empfängt heute den FC Sevilla zum Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals. Warum Ihr das Spiel heute nicht live auf DAZN verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Sichere Dir hier den gratis Probemonat von DAZN und schau das Spiel des BVB gegen den FC Sevilla heute live!

Darum zeigt DAZN BVB - FC Sevilla heute nicht live im TV und Livestream

Borussia Dortmund kämpft heute ab 21 Uhr im Signal Iduna Park gegen den FC Sevilla um den Einzug in das Champions-League-Viertelfinale. Anders als noch beim Hinspiel wird das Spiel nicht live im Livestream bei DAZN zu sehen sein.

Der Grund: Die Übertragungsrechte an der Champions League 2020/21 liegen bei Sky und DAZN. Die exklusiven Live-Übertragung aller Achtelfinalspiele wurde gemäß den Vereinbarungen zwischen dem Streamingdienst und dem Pay-TV-Sender aufgeteilt.

Bei der Wahl, wer das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Sevilla live übertragen darf, hatte Sky den ersten Pick.

DAZN überträgt heute live und exklusiv das Rückspiel zwischen Juventus Turin und dem FC Porto. Die Übertragung mit Moderator Daniel Herzog, Kommentator Marco Hagemann und Experte Benny Lauth beginnt um 20.45 Uhr.

DAZN hat nicht nur die Champions League in seinem Programmangebot. Auch ausgewählte Spiele aus der Europa League, Serie A, La Liga sowie der Bundesliga werden live gestreamt.

11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr kostet das gesamte Angebot. Das Beste: Ihr könnt DAZN vier Wochen lang kostenfrei testen!

Champions League: BVB - FC Sevilla live im TV und Livestream

Live und exklusiv wird heute Sky vom Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Sevilla berichten. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 19.30 Uhr auf Sky Sport1 HD und Sky Sport 2 HD. Auf diesem Kanal wird das Spiel dann mit Kommentator Wolff Fuss live zu sehen sein. Zusätzlich gibt es die Spiele Dortmund gegen Sevilla und Turin gegen Porto in einer Konferenz auf Sky Sport1 HD.

Für den Livestream von Sky braucht Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

BVB - FC Sevilla: Vorschau

Nach dem 3:2-Auswärtserfolg geht Borussia Dortmund mit einer guten Ausgangslage in das Rückspiel gegen den FC Sevilla. Der BVB darf sich sogar eine 0:1- oder 1:2-Niederlage erlauben, um dennoch ins Viertelfinale einzuziehen.

Trotz des Ausfalls der Schlüsselfigur Jadon Sancho und der Bundesliga-Niederlage beim FC Bayern am vergangenen Samstag will der BVB heute eine Runde weiter kommen. "Wir haben ein Riesenspiel vor uns, das wir unbedingt gewinnen wollen", sagte Kapitän Marco Reus am Montag während der Pressekonferenz entsprechend energisch.

Trainer Edin Terzic muss neben Sancho womöglich auch auf Raphael Guerreiro und Gio Reyna verzichten. Erling Haaland ist dagegen fit.

Champions League: BVB - FC Sevilla heute im Liveticker

Keine Gelegenheit das Spiel des BVB gegen Sevilla bei Sky zu verfolgen? Im Liveticker von SPOX werdet Ihr umfangreich mit allen wichtigen Infos zum Spiel versorgt.

Hier geht's zum Liveticker BVB - FC Sevilla.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

Champions League: Die Achtelfinalrunde im Überblick