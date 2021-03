Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League! Der FC Chelsea empfängt heute Atletico Madrid. Bei SPOX könnt Ihr das Spiel hier im Liveticker verfolgen.

Chelsea - Atletico Madrid: Champions League heute im Liveticker

Vor Beginn:

Ob neben Antonio Rüdiger auch die beiden anderen beiden deutschen Nationalspieler bei Chelsea, Timo Werner und Kai Havertz, von Beginn an spielen werden, ließ Trainer Thomas Tuchel im Vorfeld der Partie noch offen.

Vor Beginn:

Das Hinspiel in Madrid gewann Chelsea mit 1:0. Das Team von Trainer Thomas Tuchel kann also befreiter aufspielen. Prunkstück des Premier-League-Klubs ist vor allem die Abwehr mit Nationalspieler Antonio Rüdiger. In den vergangenen zehn Ligaspielen kassierte Chelsea nur zwei Gegentore.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich zum Willkommen zum Liveticker! Der Anstoß des Spieles zwischen dem FC Chelsea und Atletico Madrid erfolgt um 21 Uhr.

Chelsea - Atletico Madrid: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Chelsea: Mendy - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger - Kante, Kovacic - James (Hudson-Odoi), Ziyech, Havertz (Werner), Alonso - Giroud

Atletico Madrid: Oblak - Savic, Felipe (Gimenez), Hermoso - Koke - Trippier, Llorente, Lemar, Carrasco - Felix, Suarez

Champions League: Chelsea - Atletico Madrid heute live im TV und Stream

Chelsea gegen Atletico seht Ihr heute bei DAZN live und exklusiv in voller Länge. Ab 20.45 Uhr laufen die Vorberichte. Moderator Christoph Stadtler, Kommentator Lukas Schönmüller und Experte Ralph Gunesch begleiten Euch durchs Spiel.

DAZN ist für 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr zu erwerben.

Champions League: Das Achtelfinale im Überblick