Heute finden in der Champions League die beiden letzten Achtelfinal-Rückspiele statt. Wir zeigen Euch, welches davon Sky live im TV und Livestream zeigt.

Ausgewählte Spiele der Champions League live und exklusiv in voller Länge sowie alle Highlights der Königsklasse schon 40 Minuten nach Abpfiff mit dem kostenlosen Probemonat auf DAZN sehen!

Champions League: Diese Spiele finden heute statt

Das Achtelfinale der Champions League neigt sich dem Ende entgegen. Am heutigen Mittwoch, 17. März, finden die beiden letzten Rückspiele statt - eines sogar mit deutscher Beteiligung.

Titelverteidiger Bayern München empfängt in der Allianz Arena Lazio Rom. Das Hinspiel gewann der FC Bayern in Rom mit 4:1. Den Einzug in das Viertelfinale sollte der Rekordmeister heute wohl mühelos klarmachen können.

Im zweiten Spiel stehen sich der FC Chelsea und Atletico Madrid gegenüber. Dieses Spiel verspricht mehr Spannung. Zwar gewann der von Thomas Tuchel trainierte FC Chelsea das Hinspiel mit 1:0 - ein Ergebnis, das den Premier-League-Klub jedoch nicht zu sehr in Sicherheit wiegen lassen sollte. Beide Spiele werden um 21 Uhr angepfiffen.

Champions League: Dieses Spiel zeigt Sky heute live im TV und Livestream

Sky, das sich die Übertragungsrechte an der Champions League in dieser Saison mit dem Streamingdienst DAZN teilt, überträgt heute das Spiel des FC Bayern gegen Lazio Rom live und exklusiv in voller Länge. Der Pay-TV-Sender zeigte bereits die Rückspiele der drei anderen deutschen Achtelfinalisten, RB Leipzig, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach, exklusiv.

Die Übertragung des Champions-League-Abends beginnt heute auf Sky Sport News (HD), Sky Sport 1 (HD) und Sky Sport UHD um 19.30 Uhr mit dem "Mittwoch der Champions". Im Studio werden Moderator Michael Leopold und die beiden Experten Dietmar Hamann und Erik Mejer sein.

Das Spiel zwischen Bayern München und Lazio Rom gibt es dann ab 20.50 Uhr mit Kommentator Kai Dittmann auf Sky Sport 2 (HD) und Sky Sport UHD zu sehen. Zudem bietet Sky ebenfalls ab 20.50 Uhr auf Sky Sport1 (HD) eine Konferenz bestehend aus dem Spielen Bayern München gegen Lazio Rom und FC Chelsea gegen Atletico Madrid an.

Um die Königsklasse heute im Livestream schauen zu können, werden Euch zwei Optionen angeboten - Sky Go für alle Abonnenten und SkyTicket.

Champions League - Achtelfinale im Liveticker

Die heutigen Spiele der Champions League könnt Ihr auch bei SPOX live mitverfolgen. Wir halten Euch in unseren detaillierten Livetickern auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker Bayern München - Lazio Rom.

Hier geht's zum Liveticker FC Chelsea - Atletico Madrid.

Champions League: Das Achtelfinale heute im Überblick