Champions League: Auslosung für das Viertelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute werden das Viertelfinale und das Halbfinale der Champions League ausgelost. Wann und wo Ihr die Auslosung im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt zeigt Euch SPOX in folgendem Artikel.

Die Auslosung der Viertelfinalspiele der Königsklasse könnt Ihr live auf DAZN sehen! Holt Euch jetzt Euren kostenlosen Probemonat!

Champions League - Auslosung für das Viertelfinale: Termin Ort

Kaum sind die Achtelfinal-Rückspiele der Champions League beendet, steht bereits das Viertelfinale im Fokus der Öffentlichkeit!

Im schweizerischen Nyon, dem Hauptsitz der UEFA, werden am heutigen Freitag, 19. März, die vier Viertelfinalspiele ausgelost. Die Auslosung beginnt um 12 Uhr. Unmittelbar danach werden bereits die möglichen Begegnungen für die Halbfinals ermittelt.

Champions League: Die Viertelfinalisten im Überblick

Verein Land FC Porto Portugal Borussia Dortmund Deutschland Paris Saint-Germain Frankreich FC Liverpool England Manchester City England Real Madrid Spanien FC Bayern München Deutschland FC Chelsea England

Champions League - Auslosung für das Viertelfinale: Modus

Im Vergleich zur Achtelfinal-Auslosung gestaltet sich die Auslosung des Viertelfinales einfach. Da keine Beschränkungen mehr beachtet werden müssen, können im Viertelfinale auch zwei Teams aus einem Landesverband wie auch Mannschaften, die bereits in der Gruppenphase gegeneinander gespielt haben, aufeinandertreffen. Das bedeutet, dass es im Viertelfinale auch zum deutschen Duell zwischen Titelverteidiger Bayern München und Borussia Dortmund kommen kann. Das jeweils zuerst gezogene Team hat im Hinspiel Heimrecht.

Auch für die Halbfinal-Auslosung gelten keine Beschränkungen. Da die Teams natürlich noch nicht feststehen, werden jeweils zwei Viertelfinal-Paarungen einander zugelost, z.B. "Sieger Viertelfinale 1" gegen "Sieger Viertelfinale 3".

Champions League - Auslosung für das Viertelfinale im TV und Livestream

Die Auslosung könnt Ihr heute sowohl bei Sky als auch bei DAZN verfolgen.

Sky strahlt die Auslosung ab 11.30 Uhr auf Sky Sport News HD aus. Dieser Kanal des Pay-TV-Sender ist frei empfangbar, auch ein kostenloser Livestream steht bereit.

Ab 12 Uhr geht der Streamingdienst DAZN heute auf Sendung. Durch die Auslosung führt Euch Kommentator Nico Seepe.

Das DAZN-Abo kostet lediglich 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Bei beiden Varianten gibt es einen kostenlosen Probemonat zum Anfang!

Einen kostenlosen Livestream mit mit englischem Originalkommentar gibt es auf der offiziellen Seite der UEFA.

Champions League - Auslosung für das Viertelfinale im Liveticker

SPOX bietet zur Champions-League-Auslosung natürlich einen Liveticker an. In diesem erfahrt Ihr umgehend, zu welchen Duellen es in den nächsten Runden kommen wird.

Hier geht's zum Liveticker der Auslosung.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

Champions League: Die restlichen Termine der K.o.-Runde

Weiter geht es Anfang April mit den Viertelfinalbegegnungen, eine Woche nach den Hinspielen finden bereits die Rückspiele statt. Das große Finale steigt dann am 29. Mai im Atatürk Stadion in Istanbul.