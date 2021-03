AC Milan - Manchester United: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Top-Duell in der Europa League! Der AC Mailand empfängt heute Manchester United zum Achtelfinal-Rückspiel. SPOX verrät Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

AC Milan - Manchester United: Spielort, Termin

Es ist der Kracher im Achtelfinale der Europa League! Am heutigen Donnerstag, 17. März, kommt es zum Rückspiel zwischen dem AC Milan und Manchester United.

Das Spiel wird um 21 Uhr im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand angepfiffen. Angesichts der Coronavirus-Pandemie werden dort aber keine Zuschauer gestattet sein.

Begegnung: AC Milan - Manchester United

AC Milan - Manchester United Wettbewerb: UEFA Europa League

UEFA Europa League Datum: 18. März 2021

18. März 2021 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand

Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand TV-Übertragung: DAZN, RTL Nitro

AC Milan - Manchester United: Hinspiel, Infos

Nach dem 1:1 im Hinspiel geht der AC Milan mit der etwas besseren Ausgangsposition in die Partie. Vor Wochenfrist gelang Simon Kjaer in der Nachspielzeit noch der Ausgleich für die Italiener. Amad Traore hatte Manchester United zuvor im Old Trafford in Führung geschossen.

Am vergangenen Wochenende erlebten die beiden Teams unterschiedliche Generalproben. Während Manchester United in der Premier League mit 1:0 gegen West Ham United gewann, verlor Milan in der Serie A 0:1 gegen den SSC Neapel. Die beiden heutigen Kontrahenten sind in ihren Ligen jeweils Zweiter, weisen jedoch beide schon einen großen Rückstand auf die Tabellenführer Manchester City und Inter Mailand auf.

Für Zlatan Ibrahimovic ist es erneut ein besonderes Spiel, stand der Milan-Superstar doch von 2016 bis 2018 bei Manchester United unter Vertrag.

AC Milan - Manchester United: Europa League heute im TV und Livestream

Im deutschen Free-TV wird das Spiel zwischen dem AC Milan und Manchester United heute von RTL Nitro übertragen. Die Übertragung mit Laura Wontorra, Experte Roman Weidenfeller und den beiden Kommentatoren Marco Hagemann und Steffen Freund beginnt um 20.15 Uhr. Auf TVNOW bekommt Ihr zusätzlich einen Livestream geboten.

Auch bei DAZN, der Streamingdienst überträgt in dieser Saison die komplette Europa League live, könnt Ihr das Spiel zwischen dem AC Milan und Manchester United live sehen. Kommentiert wird das Spiel von Uli Hebel, ihm steht Ralph Gunesch als Experte zur Seite.

Um DAZN sehen zu können, müsst Ihr ein Abonnement abschließen. Für Neukunden ist der erste Monat kostenlos. Wenn Ihr danach Gefallen an DAZN gefunden habt, könnt Ihr danach in ein kostenpflichtiges Abo überzugehen. Ihr habt die Wahl zwischen einem Monatsabo (11,99 Euro) und einem Jahresabo (119,99 Euro).

Auf DAZN könnt Ihr noch viel mehr Live-Fußball sehen: Champions League, ausgewählte Spiele der Bundesliga, die Primera Division, die Serie A und die Ligue 1 sowie internationale Pokal-Wettbewerbe - all das ist im DAZN-Programm enthalten.

AC Milan - Manchester United: Europa League heute im Liveticker

SPOX bietet Euch einen Liveticker zu dem Spiel an, sodass Ihr nichts Nennenswertes verpasst. Dazu gibt es bei SPOX auch Liveticker zu den anderen Europa-League-Spielen des Abends. Eine Übersicht dazu findet Ihr in der Tagesübersicht.

Europa League: Die Achtelfinal-Rückspiele im Überblick