1. FC Saarbrücken - FSV Zwickau: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga empfängt der 1. FC Saarbrücken den FSV Zwickau zu einem Nachholspiel. SPOX zeigt Euch, wo ihr das Spiel im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

1. FC Saarbrücken - FSV Zwickau: Termin, Ort, Ausgangslage

Am heutigen Mittwoch soll es endlich klappen! Der 1. FC Saarbrücken empfängt in der 3. Liga den FSV Zwickau zu einer Nachholpartie. Das Spiel musste bereits zweimal wegen Unbespielbarkeit des Platzes verschoben werden. Der dritte Versuch wird heute um 19 Uhr im Ludwigsparkstadion angepfiffen.

Der 1. FC Saarbrücken gehört in der 3. Liga zu den aussichtsreichen Kandidaten für den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Aus den vergangenen drei Ligaspielen holte das Team von Trainer Lukas Kwasniok sieben Punkte - die Form scheint also zu passen. Am vergangenen Wochenende kam der Traditionsverein aus Saarbrücken allerdings nicht über ein 2:2 gegen den abstiegsbedrohten KFC Uerdingen hinaus.

Zwickau befindet sich als Zwölfter im gesicherten Mittelfeld - wenn es sowas in der spannenden 3. Liga überhaupt gibt. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt acht Punkte. Mit einem weiteren Erfolg in Saarbrücken kann Zwickau den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

© getty So sah der Rasen im Ludwigsparkstadion zum Termin der vergangenen Ansetzung aus.

3. Liga: Die Spiele am Mittwoch

Termin Heim Gast 10. März 2021, 19 Uhr 1. FC Saarbrücken FSV Zwickau 10. März 2021, 19 Uhr FC Bayern München II SC Verl

1. FC Saarbrücken - FSV Zwickau: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Wie alle Spiele der 3. Liga wird auch die heutige Partie zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem FSV Zwickau live von MagentaSport - allerdings hinter einer Paywall - übertragen. Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es somit nicht.

Der Bezahlsender der Telekom beginnt mit der Übertragung um 18.45 Uhr. Moderator ist Holger Speckhahn, kommentiert wird das Spiel von Mario Bast.

Auch die 3. Programm der ARD zeigen in dieser Saison zahlreiche Livespiele, insgesamt 86. Die Berichterstattung beschränkt sich jedoch nur auf Samstagsspiele, so dass es vom Spiel zwischen Saarbrücken und Zwickau heute keine Livebilder im Free-TV geben wird.

Hier gehts zum kostenpflichtigen MagentaSport-Livestream.

1. FC Saarbrücken - FSV Zwickau: 3. Liga heute im Liveticker

Live dabei seid Ihr auch bei uns, im SPOX-Liveticker verpasst Ihr garantiert nichts.

Hier geht's zum Liveticker 1. FC Saarbrücken - FSV Zwickau.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

