St. Pauli vs. HSV heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des 23. Spieltags der 2. Bundesliga steigt das Hamburg-Derby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV. SPOX erklärt, wo die Begegnung live im TV, Livestream oder Liveticker zu verfolgen ist.

Jetzt den kostenlosen Probemonat auf DAZN sichern und alle Zweitliga-Highlights 40 Minuten nach Abpfiff sehen.

FC St. Pauli - HSV: Datum, Anstoß, Spielort

Der FC St. Pauli empfängt am heutigen Montag, 1. März, im letzten Spiel des 23. Spieltags der 2. Bundesliga den Hamburger SV zum Stadtderby. Gespielt wird im Millerntor-Stadion. Anstoß ist um 20.30 Uhr. Wegen der Corona-Pandemie muss vor leeren Rängen gespielt werden.

Begegnung: FC St. Pauli - Hamburger SV

FC St. Pauli - Hamburger SV Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Datum: 1. März 2021

1. März 2021 Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Millerntor-Stadion, Hamburg

Millerntor-Stadion, Hamburg TV-Übertragung: Sky

2. Bundesliga: Der 23. Spieltag im Überblick

Datum Heim Ergebnis Gast 26.02., 18:30 Uhr SV Darmstadt 98 0:1 Karlsruher SC 26.02., 18:30 Uhr Jahn Regensburg 1:0 SC Paderborn 07 27.02., 13 Uhr Hannover 96 2:2 SpVgg Greuther Fürth 27.02., 13 Uhr VfL Bochum 3:0 Würzburger Kickers 27.02., 13 Uhr Holstein Kiel 1:0 FC Erzgebirge Aue 28.02., 13:30 Uhr Heidenheim 3:2 Fortuna Düsseldorf 28.02., 13:30 Uhr Sandhausen 3:0 VfL Osnabrück 28.02., 13:30 Uhr 1. FC Nürnberg 0:0 Eintr. Braunschweig 01.03., 20:30 FC Sankt Pauli Hamburger SV

Erzgebirge FC St. Pauli - HSV: 2. Bundesliga live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV wird heute nicht im Free-TV zu verfolgen sein. Die Übertragungsrechte liegen bei allen Livespielen der 2. Bundesliga beim Pay-TV-Sender Sky.

Auf Sky Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD beginnt um 19.30 Uhr die Vorberichterstattung, eine Stunde später ertönt dann der Anpfiff. Für Sky-Kunden besteht die Möglichkeit, die 2. Liga auch via Sky Go oder Sky Ticket zu sehen. Sky Ticket ist auch als monatlicher Zugang erhältlich.

Abgesehen davon könnt Ihr Euch für 15 Euro ein Ticket kaufen, mit dem Ihr bei Sky von heute ab 17.40 Uhr an bis Montag um 23 Uhr in den Genuss aller Spiele der Bundesliga und der 2. Bundesliga kommen könnt, die der Bezahlsender überträgt.

FC St. Pauli - HSV: Highlights 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN

Wer kein Sky-Abonnement besitzt, die wichtigsten Szenen aber trotzdem schnell sehen möchte, ist bei DAZN an der richtigen Adresse. Der Streamingdienst bietet Euch sowohl zur 1. als auch zur 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights an.

DAZN zeigt auch Livespiele der Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und Primera Division. Auch US-Sport, Tennis, Boxen, UFC und viele weitere Sportarten sind bei DAZN im Programm. DAZN kostet 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Neukunden können zudem einen kostenlosen Probemonat abschließen.

FC St. Pauli - HSV im Liveticker

Das Topspiel zwischen St. Pauli und dem HSV könnt Ihr selbstverständlich bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker FC St. Pauli - Hamburger SV

FC St. Pauli - Hamburger SV: Die Ausgangslage

Für die meisten Hamburger sind die Duelle zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV die absoluten Highlights des Jahres. Am heutigen Montag steht bereits das 105. Stadtderby an. Die Bilanz spricht klar für den HSV.

Das Team von Trainer Daniel Thioune will in dieser Saison mit aller Macht den Aufstieg in die Bundesliga klarmachen. Mit einem Sieg gegen St. Pauli kann der HSV den VfL Bochum von der Tabellenspitze verdrängen. Zuletzt stotterte der HSV-Motor aber etwas. Aus den vergangenen drei Spielen wurden nur zwei Punkte geholt.

Der FC St. Pauli befindet sich dagegen im Aufwind. Nach vier Siegen in Serie verbesserten sich die "Paulianer" auf Tabellenplatz zwölf.

In der Hinserie trennten sich beiden Hamburger Rivalen 2:2. In der vergangenen Saison kosteten den HSV zwei Niederlagen gegen den Erzrivalen die Rückkehr in die Bundesliga.

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle