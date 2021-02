KFC Uerdingen - MSV Duisburg: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga empfängt der KFC Uerdingen den MSV Duisburg zum Duell zweier Abstiegskandidaten. Wie Ihr die Partie des 26. Spieltags im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Der KFC Uerdingen und der MSV Duisburg haben schon bessere Zeiten erlebt. Momentan kämpfen die beiden Klubs in der 3. Liga gegen den Abstieg.

KFC Uerdingen - MSV Duisburg: Termin, Ort

Das Spiel zwischen dem KFC Uerdingen und dem MSV Duisburg beginnt heute, dem 28. Februar, um 14 Uhr. Gespielt wird im Sportpark am Lotter Kreuz in Lotte.

Begegnung: KFC Uerdingen - MSV Duisburg

KFC Uerdingen - MSV Duisburg Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Datum: 28. Februar 2021

28. Februar 2021 Anstoß: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Sportpark am Lotter Kreuz

Sportpark am Lotter Kreuz TV-Übertragung: MagentaSport

3. Liga: KFC Uerdingen - MSV Duisburg heute im TV und Livestream

Das heutige Drittligaspiel zwischen Türkgücü München und Zwickau wird nicht im Free-TV übertragen. Da es sich um ein Sonntagsspiel handelt, wird es nicht auf einem 3. Programm gezeigt. Die Liveübertragungen der 3. Liga in den 3. Programmen in dieser Saison beziehen sich ausschließlich auf Spiele am Samstag.

Exklusiv wird das Spiel heute von MagentaSport übertragen. Kommentiert wird das Spiel von Christian Straßburger, Moderator ist Tobias Schäfer. Die Vorberichterstattung beginnt um 13.45 Uhr.

Telekom-Kunden können das gesamte Angebot von Magenta Sport, neben der 3. Liga mit unter anderem der DEL, BBL und Frauen Bundesliga, für einen Zeitraum von zwölf Monaten kostenlos testen. Danach kostet das Abo 4,95 Euro monatlich.

Wer kein Telekom-Kunde ist, muss mehr hinblättern. So kostet ein monatlich kündbares Abo 16,95 Euro pro Monat, für ein Jahresabo müsst Ihr 9,95 Euro pro Monat bezahlen.

Hier geht's zum kostenpflichtigen Livestream.

© getty Jan Kirchhoff (r.) steht dem KFC Uerdingen heute nicht zur Verfügung.

3. Liga: Begegnungen am 26. Spieltag

Termin Heim Ergebnis Gast 26.02., 19 Uhr 1860 München 3:1 SpVgg Unterhaching 27.02., 14 Uhr FC Viktoria Köln 1:2 FC Hansa Rostock 27.02., 14 Uhr SG Dynamo Dresden 4:0 FC Ingolstadt 27.02., 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern 2:2 SV Meppen 27.02., 14 Uhr Hallescher FC 2:1 VfB Lübeck 27.02., 14 Uhr SC Verl 1:3 1. FC Saarbrücken 27.02., 14 Uhr SV Wehen Wiesbaden 1:0 Magdeburg 28.02., 13 Uhr Türkgücü-Ataspor -:- FSV Zwickau 28.02., 14 Uhr KFC Uerdingen 05 -:- MSV Duisburg 01.03., 19 Uhr Waldhof Mannheim -:- Bayern München II

3. Liga: KFC Uerdingen - MSV Duisburg heute im Liveticker

SPOX bietet einen Liveticker zu allen Spielen der 3. Liga an, so auch heute zur Partie zwischen dem KFC Uerdingen und dem MSV Duisburg.

KFC Uerdingen - MSV Duisburg: Das Personal

KFC-Trainer Stefan Krämer muss in dem wichtigen Spiel verletzungshalber auf Osayamen Osawe, Jan Kirchhoff und Edvinas Girdvainis verzichten. Zudem fehlt Tim Albutat, der eine Gelb-Rot-Sperre absitzen muss.

Nach zwei Siegen in Serie hat heute auch der Duisburger Trainer Pavel Dotchev nicht seinen vollen Kader zur Verfügung. Niko Bretschneider, Cem Sabanci, Stefan Velkov und Vincent Vermeij (alle verletzt) können nicht spielen.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle