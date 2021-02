Hertha BSC - RB Leipzig heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bayern-Verfolger RB Leipzig spielt am 22. Spieltag der Bundesliga bei Hertha BSC. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Geschehen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Will sich RB Leipzig die Chance auf die Meisterschaft erhalten, muss das Team von Trainer Julian Nagelsmann bei Hertha BSC gewinnen. Der derzeit größte Verfolger des FC Bayern fährt frohen Mutes nach Berlin. In der Bundesliga gab es zuletzt drei Siege in Serie für Leipzig. Am vergangenen Dienstag unterlag man im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League dem FC Liverpool mit 0:2.

Nach sieben Spielen ohne Sieg ist Hertha BSC in der Bundesliga dem Tabellenkeller ganz nahe gekommen. Die Berliner brauchen die schnelle Trendwende, doch mit RB Leipzig kommt ein echtes Schwergewicht.

Hertha BSC - RB Leipzig: Anstoß, Spielstätte, Ort

Das Spiel zwischen Hertha BSC und RB Leipzig findet am heutigen Sonntag, den 21. Februar, statt. Die Partie des 22. Spieltags wird um 15.30 Uhr im Berliner Olympiastadion angepfiffen. Leider dürfen auch heute aufgrund der Corona-Maßnahmen keine Zuschauer ins Stadion.

Hertha BSC - RB Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Berlin: Jarstein - Pekarik, Stark, Alderete, Mittelstädt - Tousart, Ascacibar - Lukebakio, Darida, Matheus Cunha - Piatek

Leipzig: Gulacsi - Orban, Upamecano, Halstenberg - Adams, Sabitzer, Kampl, Angelino - Olmo, Nkunku - Poulsen

RB Leipzig, Spielplan: Die kommenden Gegner

Datum Wettbewerb Gegner Ort 27. Februar (18.30 Uhr) Bundesliga Borussia Mönchengladbach Leipzig 3. März (20.45 Uhr) DFB-Pokal VfL Wolfsburg Leipzig 6. März (15.30 Uhr) Bundesliga SC Freiburg Freiburg 10. März (18.30 Uhr) Champions League FC Liverpool Liverpool

Hertha BSC - RB Leipzig heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Hertha BSC und RB Leipzig wird nicht live im Free-TV übertragen. Dafür wird es live und in voller Länge von Sky gezeigt. Die Vorberichterstattung beginnt um 14.30 Uhr. Kai Dittmann wird die Partie dann ab 15.30 Uhr kommentieren. Moderatorin ist Jessica Libbertz, als Experte ist Dennis Aogo im Einsatz.

Der Pay-TV-Sender bietet das Derby auch im Livestream an. Diesen könnt Ihr mittels SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket aufrufen. Beide Optionen sind mit Kosten verbunden.

Hertha BSC - RB Leipzig heute im Liveticker

Wenn Ihr keine Möglichkeit habt, das Spiel im TV oder Livestream zu verfolgen, seid Ihr bei SPOX genau richtig. in unserem Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Aktion.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 22. Spieltag