Deadline Day im Liveticker: Alle Transfers, Deals und Wechsel im Überblick - Hertha BSC findet wohl Flügelspieler

Heute schließt das Transferfenster der europäischen Topligen. Wir halten Euch hier im Liveticker über alle Transfers, Deals und Wechsel am Deadline Day auf dem Laufenden.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Deadline Day im Liveticker: Alle Transfers, Deals und Wechsel im Überblick

11.25 Uhr:

Nach Informationen von Sky befindet sich Liverpool in Verhandlungen mit Schalke 04 wegen Verteidiger Ozan Kabak (20). Demnach stehe eine Leihe mit anschließender Kaufoption im Raum.

In der Vergangenheit waren bereits mehrfach über einen Wechsel des Türken zu einem europäischen Topklub aufgekommen.

10.45 Uhr:

Der Wechsel von Sami Khedira zu Hertha BSC ist offenbar fix. Das berichtet der kicker. Demnach sind nun alle Detailfragen geklärt.

10.30 Uhr:

Der FC Schalke 04 hat den Kontrakt mit Stürmer Matthw Hoppe nach Informationen von Sky verlängert. Der 19-Jährige unterschrieb demnach einen Vertrag, der sowohl für die 1. als auch für die 2. Bundesliga gilt, bis 2023. Zuvor wäre das Arbeitspapier im Juni 2021 ausgelaufen.

9.45 Uhr:

Laut übereinstimmenden Medienberichten steht der FC Liverpool kurz vor einer Verpflichtung von Ben Davies vom englischen Zweitligisten Presten North End.

Demnach komme der 25-Jährige für eine Ablösesumme von 2,26 Millionen Euro zu den Reds. Darauf hätten sich die beiden Vereine bereits geeinigt. Heute soll die Unterschrift folgen.

9.24 Uhr:

Für 22,5 Millionen Euro wechselte Cenk Tosun vor drei Jahren von Besiktas Istanbul zum FC Everton, nun kehrt er an seine alte Wirkungsstätte zurück. Die beiden Klubs einigen sich auf eine Leihe bis zum Saisonende.

9.22 Uhr:

Werder Bremen hat die Leihe von Tahith Chong vorzeitig beendet. Der von Manchester United ausgeliehene Stümer konnte nie an der Weser überzeugen und verbingt den Rest der Saison beim FC Brügge in Belgien.

Wie die Bild berichtet, seien die Red Devils alles andere als zufrieden mit der Entwicklung des 21-Jährigen in Bremen gewesen und forderten deshalb eine Vertragsauflösung.

9.21 Uhr:

Borussia Dortmund wird heute wohl nicht auf dem Transfermarkt aktiv. Weder Zugänge noch Abgänge seien laut Sportdirektor Michael Zorc "geplant".

9.20 Uhr:

Da der Transfer von Werder Bremens Milot Rashica ist wohl kein Thema mehr in Berlin ist, bedient sich die Hertha nach kicker-Informationen bei Olympique Marseille. Nemanja Radonjic (24) soll per Leihe kommen. Zudem soll sich die Hertha eine Kaufoption (zwölf Millionen Euro) gesichert haben.

9.15 Uhr

Herzlich Willkommen zum Liveticker. Hier erfahrt Ihr in den kommenden Stunden alles wichtige rund um den Deadline Day.

Wann schließt das Transferfenster in der Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga und Ligue 1?

In allen fünf Topligen sind Transfers lediglich bis heute erlaubt. Verschieden sind allerdings die Uhrzeiten: So schließt die Bundesliga um 18 Uhr ihr Transferfenster, in die restlichen Ligen sind allerdings noch bis 23.59 Uhr Wechsel möglich.

Ganz anders sieht die Lage beispielsweise in Österreich aus, dort können noch eine Woche länger Spieler verpflichtet werden.

Die wichtigsten europäischen Transferfenster im Überblick

Land Wichtigster Wettbewerb Wintertransferfenster Türkei Süper Lig 1.1. bis 28.1. Deutschland Bundesliga 2.1. bis 1.2. England Premier League 2.1. bis 1.2. Frankreich Ligue 1 2.1. bis 1.2. Italien Serie A 4.1. bis 1.2. Spanien LaLiga 4.1. bis 1.2. Portugal Liga NOS 4.1. bis 1.2. Niederlande Eredivisie 4.1. bis 1.2. Österreich Bundesliga 9.1. bis 8.2. Schweiz Super League 16.1. bis 15.2.

Winter-Transfers: Die teuersten Transfers im Januar

Trotz pandemiebedingter Sparmaßnahmen haben einige Klubs schon groß eingekauft. Zahlenquelle: transfermarkt.de.