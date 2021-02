1. FC Magdeburg - SC Verl: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga steht am Sonntag unter anderem die Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem SC Verl auf dem Programm. Wir zeigen Euch, wie ihr das Spiel Live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

1. FC Magdeburg - SC Verl: 3. Liga heute LIVE im TV und Livestream

Auch in der Saison 2020/21 werden wieder zahlreiche Drittligaspiele auf den 3. Programmen Live übertragen. Diese Berichterstattung beinhaltet jedoch nur Samstagsspiele. MagentaSport, der Bezahlsender der Telekom, zeigt sämtliche Spiele der 3. Liga live, diese werden allerdings allesamt hinter einer Paywall gezeigt.

Das heutige Drittligaspiel zwischen Magdeburg und Verl wird exclusiv von MagentaSport übertragen. Kommentiert wird das Spiel von Lenny Leonhardt, die Moderation wird Alexander Küpper übernehmen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 13.45 Uhr. Das Spiel in der MDCC-Arena beginnt um 14 Uhr.

Hier gehts zum kostenpflichtigen Livestream.

3. Liga: Begegnungen am 25. Spieltag

Termin Heim Ergebnis Gast 19.02., 19:00 SV Meppen 2:1 Hallescher FC 20.02., 14:00 VfB Lübeck 0:2 Türkgücü München 20.02., 14:00 FC Ingolstadt 1:0 1. FC Kaiserslautern 20.02., 14:00 MSV Duisburg 2:1 SpVgg Unterhaching 20.02., 14:00 FC Hansa Rostock 1:0 Waldhof Mannheim 20.02., 14:00 1. FC Saarbrücken 2:1 1860 München 20.02., 14:00 FSV Zwickau 0:2 SG Dynamo Dresden 21.02., 13:00 Bayern München II -:- FC Viktoria Köln 21.02., 14:00 Magdeburg -:- SC Verl 22.02., 19:00 SV Wehen Wiesbaden -:- KFC Uerdingen 05

1. FC Magdeburg - SC Verl: Termin, Ort, Ausgangslage

Der 1. FC Magdeburg steckt in der 3. Liga mitten im Abstiegskampf. Nur der VfB Lübeck liegt in der Tabelle noch hinter dem Team aus der Hauptstadt Sachen-Anhalts. Auch ein Trainerwechsel in der vergangenen Woche konnte den Abwärtstrend nicht aufhalten. Beim Trainer-Debüt von Christian Titz verlor der FCM am vergangenen Montag bei Türkgücü München mit 1:2.

In seinem ersten Heimspiel als Magdeburg-Trainer muss Titz mit Dominik Ernst, Alexander Bittroff und Andreas Müller auf drei wichtige Spieler verzichten.

Wesentlich entspannter ist die Lage beim SC Verl. Das Team von Trainer Guerino Capretti liegt als Siebter nur fünf Punkte hinter dem Relegationsplatz.

In der Hinserie gewann Verl gegen Magdeburg mit 1:0.

Begegnung: 1. FC Magdeburg - SC Verl

1. FC Magdeburg - SC Verl Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Datum: 21. Februar 2021

21. Februar 2021 Anstoß: 14 Uhr

14 Uhr Ort: MDCC-Arena

MDCC-Arena TV-Übertragung: MagentaSport

1. FC Magdeburg - SC Verl im LIVETICKER

Selbstverständlich könnt ihr das Spiel auch im LIVETICKER bei SPOX verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker

3. Liga: Die Tabelle vor Magdeburg-Verl