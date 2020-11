Gerald Asamoah im "kicker meets DAZN"-Podcast: "Habe es gehasst, gegen ihn zu spielen"

Der frühere Nationalspieler Gerald Asamoah hat im 'kicker meets DAZN'-Podcast auf seine aktive Karriere zurückgeblickt und sich dabei an prägende Mit- und Gegenspieler erinnert.

"Der krasseste Fußballer, mit dem ich je zusammengespielt habe, war Lincoln zu Schalker Zeiten. Ein überragender Spieler! Der hat wirklich zu wenig aus seinem Talent gemacht", sagte Asamoah. Gefragt nach dem besten Stürmer, mit dem er spielen durfte, nannte Asamoah "Ebbe Sand, sowas hatte ich noch nie gesehen. Der war so eiskalt vor dem Tor."

Als der 42-Jährige nach seinen ärgsten Kontrahenten gefragt wurde, hob Asamoah zwei Spieler hervor. "Fabian Ernst kannte mich so gut, ich habe es gehasst, gegen ihn zu spielen", erklärte er. Auch ein ehemaliger Dortmunder blieb ihm in Erinnerung: "Dede und ich haben uns in den Derbys immer zerfleischt."

Ein anderes bekanntes Gesicht aus der Bundesliga löste zu Beginn seiner Karriere hingegen fast schon Mitleid bei Asamoah aus. "Wir hatten ein Freundschaftsspiel gegen Werder Bremen und ich habe gegen Martin Harnik gespielt. Er war immer viel zu nah dran, hat keinen Stich gesehen und tat mir ein bisschen leid", verriet Asamoah, der dem Österreicher, der im deutschen Oberhaus für Bremen, Stuttgart und Hannover auflief, sogar einen Rat gab: "Ich habe gesagt: 'Junge, ich geb dir einen Tipp. Wenn du gegen mich spielst, musst du Abstand halten. Wenn du an mir klebst, hast du keine Chance!'"

Asamoah beendete im Jahr 2015 seine Karriere. Insgesamt 43 Länderspiele absolvierte er für die deutsche Nationalmannschaft. Außerdem gewann er mit Schalke 04 zweimal den DFB-Pokal.