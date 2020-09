Fußball heute live: Testspiele und Nations League im TV, Livestream und Liveticker

Auch am heutgigen Samstag stehen zahlreiche Fußballspiele an, teilweise geht es für die Nationalmannschaften um Punkte in der Nations League, teilweise testen die Vereine. Ein Überblick über die Partien sowie deren Übertragung im TV und Livestream.

Fußball heute live: Die heutigen Spiele im Überblick

Mit dem ersten Testspiel des Tages zwischen Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden geht es bereits um 14 Uhr los. Es folgen Tests von unter anderem Schalke 04 (gegen Bochum), Hertha BSC (gegen HSV), Werder Bremen (Hannover 96) und Eintracht Frankfurt (FSV Mainz 05).

In der Nations League stehen heute neun Spiele an. Höhepunkte sind die Partien zwischen Island und England, Schweden und Frankreich und Portugal und Kroatien.

Anpfiff Wettbewerb Heim Gast Übertragung 14 Uhr Testspiel Erzgebirge Aue Dynamo Dresden - 15 Uhr Nations League Nordmazedonien Armenien DAZN 15 Uhr Nations League Gibraltar San Marino DAZN 15.30 Uhr Testspiel VVV Venlo Gladbach u.a. YouTube 15.30 Uhr Testspiel Magdeburg VfL Wolfsburg Wölfe-TV 15.30 Uhr Testspiel Eintracht Frankfurt FSV Mainz 05 Sky Sport News HD 15.30 Uhr Testspiel Werder Bremen Hannover 96/BSV Rehden u.a. YouTube 15.30 Uhr Testspiel FC Schalke 04 VfL Bochum u.a YouTube 15.30 Uhr Testspiel Union Berlin 1. FC Nürnberg AFTV 17.30 Uhr Testspiel Hamburger SV Hertha BSC YouTube 18 Uhr Nations League Island England DAZN 18 Uhr Nations League Aserbaidschan Luxemburg DAZN 18 Uhr Nations League Zypern Montenegro DAZN 18 Uhr Nations League Estland Georgien DAZN 20.45 Uhr Nations League Dänemark Belgien DAZN 20.45 Uhr Nations League Schweden Frankreich DAZN 20.45 Uhr Nations League Portugal Kroatien DAZN

Fußball heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der Nations League ohne deutsche Beteiligung könnt Ihr live auf DAZN sehen. Der Streaming-Dienst hat somit heute zahlreiche Top-Duelle im Angebot. Zu den deutschen Auftritten stehen ab dem Folgetag alle Partien im Re-Live bereit.

Die Übertragung der Testspiele könnt Ihr der voranstehenden Tabelle entnehmen, zu vielen Spielen bieten die Vereine einen gratis Stream auf dem YouTube-Channel an oder eine teils kostenpflichtige Übertragung auf dem vereinseigenen TV-Kanal.

DAZN überträgt neben den Spielen der Nations League jede Menge weiteren Spitzen-Fußball.

Fußball heute im Liveticker

Alle Spiele der Nations League könnt Ihr alternativ auch im Liveticker von SPOX verfolgen. Dort werdet Ihr zu sämtlichen Partien im Minutentakt informiert.

Hier geht's zum Liveticker-Kalender des heutigen Tages.