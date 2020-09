Fußball heute live im TV, Livestream und Liveticker

Auch am heutigen Dienstag stehen im deutschen Fußball zahlreiche Test-, Pokal- und sogar Ligaspiele an. Welche Partien wann gespielt werden und wo Ihr diese sehen könnr, verraten wir Euch hier.

Unter anderem treffen heute die zukünftigen Gegner in der 3. Liga, der 1. FC Kaiserslautern und der SV Wehen Wiesbaden aufeinander, während in den Regionalligen bereits um Punkte gespielt wird.

Fußball heute live: Die wichtigsten Spiele im Überblick

In der Regionalliga Südwest wird heute die Saison eröffnet, Lichtenberg und Leipzig bestreiten hingegen bereits ihre vierte Partie in der Regionalliga Nordost.

Alle Spiele im Überblick:

Anpfiff Wettbewerb Heim Gast nicht bekannt Test Jahn Regensburg Greuther Fürth 14 Uhr Test SV Wehen Wiesbaden 1. FC Kaiserslautern 17.30 Uhr Regionalliga SV Lichtenberg BSG Chemie Leipzig 17.45 Uhr Toto-Pokal Viktoria Aschaffenburg Würzburger Kickers 18 Uhr Regionalliga RW Koblenz SSV Ulm 18.30 Uhr Regionalliga SV Elversberg FC Gießen

Fußball heute live im TV und Livestream

Bei der Regionalliga-Partie zwischen Lichtenberg und Chemie Leipzig könnt Ihr im Livestream des MDR live dabei sein. Hier geht's zum Stream.

Die weiteren Partien des Tages sind weder im TV noch im Livestream zu sehen.

SPOX tickert zahlreiche Sport-Highlights wie alle Etappen der Tour de France sowie ausgewählte Spieler der US Open. Hier geht es zur Liveticker-Tagesübersicht.

Toto-Pokal: Aschaffenburg kämpft um Qualifikation für DFB-Pokal

Der Sieger der Partie Aschaffenburg vs. Würzburg trifft am Samstag im Finale des bayrischen Pokalwettbewerbs auf den TSV 1860 München. Deren Halbfinalgegner Memmingen trat coronabedingt nicht zur Partie an, sodass die Löwen kampflos ins Finale zogen.

Sollte Würzburg das Finale erreichen, wäre der TSV automatisch für den DFB-Pokal qualifiziert, weil sich die Kickers bereits über ihre Platzierung in der Liga einen Startplatz für den Pokal gesichert haben. In der ersten Pokalrunde wartet Eintracht Frankfurt.

Jahn Regensburg: Holprige Saisonvorbereitung

Da für das Testspiel der Regensburger gegen Fürth keine Zuschauer zugelassen sind, wurde der exakte Spielort sowie die Uhrzeit nicht von den Vereinen kommuniziert.

Der Jahn konnte bisher keines seiner vier Testspiele für sich entscheiden. In der 1. Runde des DFB-Pokals geht es gegen Kaiserslautern. die 2. Liga wird eine Woche später gegen den 1. FC Nürnberg eröffnet.

2. Liga: Der 1. Spieltag im Überblick