Fußball heute live: Spiele, Termine, TV-Übertragung, Livestream

Am heutigen Mittwoch (19. August) findet Spitzenfußball pur statt: Im Halbfinale der UEFA Champions League treffen Olympique Lyon und der FC Bayern München aufeinander. Wir verraten Euch alles zu den Themen Live-Fußball, Spiele heute live, Termine, TV-Übertragung und Livestream.

Fußball heute live: Diese Partien laufen am heutigen Mittwoch (19. August)

Der FC Bayern tritt nach seiner historisch starken Leistung gegen den FC Barcelona im Halbfinale der Champions League gegen Olympique Lyon an und weiß die Augen der Fußballwelt auf sich gerichtet. Die Partie startet um 21 Uhr deutscher Zeit.

Bereits über sieben Stunden zuvor beginnt jedoch der Tag im Live-Fußball mit einem Testspiel zwischen der SpVgg Unterhaching und dem Karlsruher SC. Das Aufeinandertreffen beginnt um 13.30 Uhr auf dem Rasenplatz der Sportschule Oberhaching.

Auch die SpVgg Greuther Fürth testet bereits zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit. Heute tritt das Kleeblatt ab 14 Uhr gegen den Halleschen FC an.

Auch zwei Bundesligisten in Mainz 05 und dem Aufsteiger VfB Stuttgart messen sich heute aneinander. Das Duell wird um 16 Uhr im Bruchwegstadion in Mainz angepfiffen.

Um 17 Uhr testet auch Werder Bremen seine aktuelle Form in der Saisonvorbereitung. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt tritt im Parkstadion im österreichischen Zell am Ziller gegen den LASK an.

Wettbewerb Anpfiff Heim Gast Testspiel 13:30 Uhr SpVgg Unterhaching Karlsruher SC Testspiel 14 Uhr SpVgg Greuther Fürth Hallescher FC Testspiel 16 Uhr Mainz 05 VfB Stuttgart Testspiel 17 Uhr Werder Bremen LASK Champions League 21 Uhr Olympique Lyon FC Bayern

Fußball heute live im TV und Livestream sehen

Das Topspiel des heutiges Tages wird nicht im Free-TV übertragen. Lyon - FCB ist sowohl auf DAZN als auch bei Sky live und in voller Länge zu sehen. Bei Sky könnt ihr die Partie neben dem Pay-TV-Sender auch im Livestream verfolgen. Für mobile Geräte sind dort die "Sky Go"-App oder das Sky Ticket hilfreich.

Die heutigen Freundsschaftsspiele werden jeweils von einem der beiden Teams live übertragen. Der KSC streamt das Spiel gegen Unterhaching live auf KSC.de, Greuter Fürth zeigt einen Livestream auf Facebook. Die Stuttgarter zeigen ihr Duell gegen Mainz auf VFB.tv sowie dem eigenen Facebook- und Youtube-Account. Die Partie LASK - Werder Bremen ist auf WERDER.TV oder dem Youtube-Kanal der Werderaner live zu verfolgen.

Fußball heute im Livestream: Lyon gegen Bayern live auf DAZN

Olympique Lyon gegen den FC Bayern ist heute ab 21 Uhr (Vorberichterstattung ab 20.45 Uhr) live und in voller Länge auf DAZN zu sehen. Dort erwarten Euch heute:

Moderator Alex Schlüter

Kommentator Marco Hagemann

Experte Per Mertesacker

DAZN teilte sich während dieser Saison die Rechte an der Champions League mit Sky. Ab der nächsten Spielzeit zeigt der Streamingsender einen Großteil der Spiele in der europäischen Königsklasse exklusiv in voller Länge.

Nach dem kostenlosen Probemonat kostet ein monatliches Abo bei DAZN 11,99 Euro, das Jahresabonnement kostet 119,99 Euro für volle zwölf Monate.

Champions League: Die Torschützen des FC Bayern in der laufenden CL-Saison

Robert Lewandowski spielt eine überragende Saison in allen Wettbewerben und ist in der Diskussion um den Weltfußballer des Jahres. In der Champions League erzielt er während dieser Saison im Schnitt fast zwei Tore pro Spiel.