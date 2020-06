Ab heute jeden Tag Live-Fußball auf DAZN

Es geht wieder richtig los! Nach der Bundesliga nehmen weitere europäische Top-Ligen und -Wettbewerbe ihren Spielbetrieb wieder auf. Wie immer ist DAZN dabei und bringt den Fans des runden Leders ihren Lieblingssport live und hautnah in ihre Wohnzimmer. Vom heutigen Mittwoch, 10. Juni, bis kommende Woche Donnerstag, 18. Juni, wird DAZN jeden Tag mindestens ein Live-Spiel aus Europas Eliteklassen übertragen - insgesamt 31 Matches in den nächsten neun Tagen.

LaLiga: Derby zum Auftakt für alle Fans frei empfangbar auf YouTube In Spanien geht es schon an diesem Donnerstag weiter und LaLiga re-startet mit einem echten Kracher! Der FC Sevilla empfängt seinen Erzrivalen Real Betis. Das "Gran Derbi" zwischen den beiden Traditionsklubs aus Sevilla überträgt DAZN um 22 Uhr live. Um die Rückkehr der besten spanischen Liga zu feiern, hat sich DAZN dazu entschlossen, dieses Spiel für alle Fans frei empfangbar auch über den DAZN YouTube-Kanal zu streamen. Der Stream wird außerdem über die Seiten spox.com, goal.com und kicker.de abrufbar sein.

Am Wochenende folgen dann unter anderem die Partie des FC Barcelona beim RCD Mallorca (Samstag, 13.06., 22 Uhr) oder das Duell von Athletic Bilbao gegen Atletico Madrid (Sonntag, 14.06., 14 Uhr). Auch Real Madrid greift wieder an und trifft auf die SD Eibar (Sonntag, 14.06., 19:30 Uhr). Bis zum Saisonende zeigt DAZN alle LaLiga-Spiele wie gewohnt live und auf Abruf.

Coppa Italia: Halbfinals + Finale in der nächsten Woche Mit der Coppa Italia geht der prestigeträchtige italienische Pokalwettbewerb direkt nach der Pause in die heiße Phase über - und das mit echten Spitzenspielen und ganz viel Tradition. Am Freitag, 12. Juni, um 21:45 Uhr, empfängt Juventus Turin den AC Mailand. Das Hinspiel endete 1:1, Spannung ist also garantiert. Einen Tag später am Samstag, 13. Juni, ebenfalls um 21:45 Uhr, steigt dann das Rückspiel des SSC Neapel, der mit einem 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel in das Duell mit Inter Mailand geht. Die beiden Gewinner treffen am 17. Juni (21:45 Uhr) im Finale aufeinander - auch das gibt es live auf DAZN.

Primeira Liga: Das Spitzenduo live auf DAZN Bereits vergangene Woche hat die portugiesische Primeira Liga wieder begonnen und DAZN war live dabei als der FC Famalicao den FC Porto mit 2:1 schlug. Bis zum Saisonende zeigt der Livesport-Broadcaster jede Woche ausgewählte Spiele live. Weiter geht es bereits heute um 20:15 Uhr mit dem Auftritt des Titelverteidigers und aktuellen Tabellenzweiten, Benfica Lissabon, beim Vorletzten SC Portimonense und der Partie des Tabellenführers FC Porto gegen Maritimo Madeira um 22:30 Uhr.

Bundesliga: Endspurt + Relegation + Highlights aller Spiele DAZN zeigt natürlich auch weiterhin die Bundesliga live, unter anderem die Partie TSG Hoffenheim gegen RB Leipzig an diesem Freitag (Beginn der Übertragung: 20:15 Uhr) und das Aufeinandertreffen von Eintracht Frankfurt und Schalke 04 kommende Woche Mittwoch (live ab 18:15 Uhr). Zudem überträgt DAZN die komplette Relegation live und es gibt die Highlights aller Bundesliga-Spiele bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf Abruf auf der Plattform.

© DAZN

31 Spiele in neun Tagen auf DAZN im Überblick: