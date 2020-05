SPOX sucht die Besten des Jahrhunderts - Teil 1: Torhüter

Wir suchen die Top 11 des 21. Jahrhunderts - mit eurer Hilfe. Wählt jetzt aus einer von SPOX erstellten Vorauswahl eure Favoriten. Die Kriterien: Titel, individuelle Auszeichnungen und Talent - das Gesamtpaket ist gesucht. Im ersten Teil suchen wir den besten Torhüter der vergangenen 20 Jahre.

Diese zehn Torhüter stehen zur Wahl:

Oliver Kahn (50 Jahre, Deutschland)

Mister Ehrgeiz: Kahn, in der Jugend noch Feldspieler, war sicherlich nicht mit dem meisten Talent gesegnet. Er erbrachte den Beweis, dass Reflexe auch eine Sache der Einstellung sind.

Aktiv von - bis: 1987 - 2008

1987 - 2008 Vereine: Karlsruher SC, FC Bayern München

Karlsruher SC, FC Bayern München Individuelle Auszeichnungen: 3x Welttorhüter, 4x Europas Torhüter des Jahres, 2x Deutschlands Fußballer des Jahres

3x Welttorhüter, 4x Europas Torhüter des Jahres, 2x Deutschlands Fußballer des Jahres Verein: 8x Deutscher Meister, 6x Deutscher Pokalsieger, 6x Deutscher Ligapokalsieger, 1x Champions-League-Sieger, 1x UEFA-Cup-Sieger, 1x Weltpokalsieger

8x Deutscher Meister, 6x Deutscher Pokalsieger, 6x Deutscher Ligapokalsieger, 1x Champions-League-Sieger, 1x UEFA-Cup-Sieger, 1x Weltpokalsieger Nationalmannschaft: 1x Europameister

1x Europameister Vereinsspiele (zu Null): 781 (292)

Manuel Neuer (34 Jahre, Deutschland)

Die "Koan Neuer"-Plakate hat der gebürtige Gelsenkirchener längst ad absurdum geführt. Als "Manu, der Libero" revolutionierte er das Torwartspiel. Für Karl-Heinz Rummenigge ist "Manuel der beste Torhüter der Welt". Kein anderer Keeper hatte in den vergangenen Jahren eine bessere Siegquote als er.

Aktiv von - bis: 2005 - heute

2005 - heute Vereine: FC Schalke 04, FC Bayern München

FC Schalke 04, FC Bayern München Individuelle Auszeichnungen: 4x Welttorhüter, 3x Europas Torhüter des Jahres, 2x Deutschlands Fußballer des Jahres

4x Welttorhüter, 3x Europas Torhüter des Jahres, 2x Deutschlands Fußballer des Jahres Verein: 7x Deutscher Meister, 5x Deutscher Pokalsieger, 3x Deutscher Ligapokalsieger, 1x Champions-League-Sieger, 1x UEFA-Supercup-Sieger, 1x FIFA-Klub-Weltmeister

7x Deutscher Meister, 5x Deutscher Pokalsieger, 3x Deutscher Ligapokalsieger, 1x Champions-League-Sieger, 1x UEFA-Supercup-Sieger, 1x FIFA-Klub-Weltmeister Nationalmannschaft: 1x Weltmeister

1x Weltmeister Vereinsspiele (zu Null): 633 (301)

Gianluigi Buffon (42 Jahre, Italien)

Das Vorbild einer ganzen Torhüter-Generation. Zudem ein unglaublich fairer Sportsmann. Zinedine Zidane sagte einst über seinen ehemaligen Mitspieler bei Juve: "Gigi ist der geborene Führungsspieler, ein unglaublicher Fußballer, aber auch ein wunderbarer Mensch".

Aktiv von - bis: 1994 - heute

1994 - heute Vereine: AC Parma, Juventus Turin, PSG

AC Parma, Juventus Turin, PSG Individuelle Auszeichnungen: 3x Welttorhüter, 5x Europas Torhüter des Jahres, 1x Italiens Fußballer des Jahres

3x Welttorhüter, 5x Europas Torhüter des Jahres, 1x Italiens Fußballer des Jahres Verein: 9x Italienischer Meister, 1x Französischer Meister, 5x Italienischer Pokalsieger, 6x Italienischer Supercupsieger, 1x Französischer Supercupsieger, 1x UEFA-Cup-Sieger

9x Italienischer Meister, 1x Französischer Meister, 5x Italienischer Pokalsieger, 6x Italienischer Supercupsieger, 1x Französischer Supercupsieger, 1x UEFA-Cup-Sieger Nationalmannschaft: 1x Weltmeister

1x Weltmeister Vereinsspiele (zu Null): 912 (408)

Iker Casillas (39 Jahre, Spanien)

Sein Spitzname sagt viel über sein Vermächtnis aus: San Iker, Heiliger Iker. Mit unglaublichen Reflexen prägte er sowohl bei Real Madrid als auch in der spanischen Nationalmannschaft eine Ära.

Aktiv von - bis: 1999 - heute

1999 - heute Vereine: Real Madrid, FC Porto

Real Madrid, FC Porto Individuelle Auszeichnungen: 5x Welttorhüter, 6x Europas Torhüter des Jahres

5x Welttorhüter, 6x Europas Torhüter des Jahres Verein: 5x Spanischer Meister, 1x Portugiesischer Meister , 2x Spanischer Pokalsieger, 4x Spanischer Supercupsieger, 1x Portugiesischer Supercupsieger, 3x Champions-League-Sieger, 2x UEFA-Supercup-Sieger, 2x FIFA-Klub-Weltmeister

5x Spanischer Meister, 1x Portugiesischer Meister , 2x Spanischer Pokalsieger, 4x Spanischer Supercupsieger, 1x Portugiesischer Supercupsieger, 3x Champions-League-Sieger, 2x UEFA-Supercup-Sieger, 2x FIFA-Klub-Weltmeister Nationalmannschaft: 1x Weltmeister, 2x Europameister

1x Weltmeister, 2x Europameister Vereinsspiele (zu Null): 881 (338)

Petr Cech (38 Jahre, Tschechien)

Denkt man an Cech, denkt man an seinen Helm. Nach einem Schädelbasisbruch im Oktober 2006 spielte Cech nie wieder ohne. Aufmerksam machte er aber auch so auf sich. Nachdem er Fußball durchgespielt hat, versucht er sich nun im Eishockey-Tor.

Aktiv von - bis: 1999 - 2019

1999 - 2019 Vereine: FK Chmel Blsany, Sparta Prag, Stade Rennes, FC Chelsea, FC Arsenal

FK Chmel Blsany, Sparta Prag, Stade Rennes, FC Chelsea, FC Arsenal Individuelle Auszeichnungen: 1x Welttorhüter, 2x Europas Torhüter des Jahres, 7x Tschechiens Fußballer des Jahres

1x Welttorhüter, 2x Europas Torhüter des Jahres, 7x Tschechiens Fußballer des Jahres Verein: 4x Englischer Meister, 5x Englischer Pokalsieger, 3x Englischer Ligapokalsieger, 4x Englischer Supercupsieger 1x Champions-League-Sieger, 1x Europa-League-Sieger

4x Englischer Meister, 5x Englischer Pokalsieger, 3x Englischer Ligapokalsieger, 4x Englischer Supercupsieger 1x Champions-League-Sieger, 1x Europa-League-Sieger Nationalmannschaft: -

- Vereinsspiele (zu Null): 754 (334)

Dida (46 Jahre, Brasilien)

Er war sicherlich nicht der talentierteste Keeper, gerade zu Beginn seiner Zeit bei Milan erlaubte er sich immer wieder kleine Patzer. Doch Dida schaffte es in die Weltspitze und wurde Wegbereiter für Alisson, Ederson oder Julio Cesar.

Aktiv von - bis: 1992 - 2016

1992 - 2016 Vereine: EC Vitoria, EC Cruzeiro, FC Lugano, AC Milan, Corinthians, Portuguesa, Gremio, Internacional

EC Vitoria, EC Cruzeiro, FC Lugano, AC Milan, Corinthians, Portuguesa, Gremio, Internacional Individuelle Auszeichnungen: 1x Welttorhüter

1x Welttorhüter Verein: 1x Italienischer Meister, 1x Brasilianischer Meister, 1x Italienischer Pokalsieger, 2x Brasilianischer Pokalsieger, 1x Copa-Libertadores-Sieger, 2x Champions-League-Sieger, 2x UEFA-Supercup-Sieger, 1x FIFA-Klub-Weltmeister

1x Italienischer Meister, 1x Brasilianischer Meister, 1x Italienischer Pokalsieger, 2x Brasilianischer Pokalsieger, 1x Copa-Libertadores-Sieger, 2x Champions-League-Sieger, 2x UEFA-Supercup-Sieger, 1x FIFA-Klub-Weltmeister Nationalmannschaft: 1x Weltmeister, 1x Copa-America-Sieger

1x Weltmeister, 1x Copa-America-Sieger Vereinsspiele (zu Null): 424 (181)

Fabien Barthez (48 Jahre, Frankreich)

Exzentrisch, ein Komiker, ein "schrecklicher Profi" (Sir Alex Ferguson) - und dank seines herausragenden Talents dennoch so wichtig für seine Teams. Der göttliche Glatzkopf.

Aktiv von - bis: 1991 - 2007

1991 - 2007 Vereine: FC Toulouse, Olympique Marseille, AS Monaco, Manchester United, FC Nantes

FC Toulouse, Olympique Marseille, AS Monaco, Manchester United, FC Nantes Individuelle Auszeichnungen: 1x Welttorhüter

1x Welttorhüter Verein: 2x Französischer Meister, 2x Englischer Meister, 1x Französischer Supercupsieger, 1x Champions-League-Sieger

2x Französischer Meister, 2x Englischer Meister, 1x Französischer Supercupsieger, 1x Champions-League-Sieger Nationalmannschaft: 1x Weltmeister, 1x Europameister, 1x Confed-Cup-Sieger

1x Weltmeister, 1x Europameister, 1x Confed-Cup-Sieger Vereinsspiele (zu Null): 575 (221)

Edwin van der Sar (49 Jahre, Niederlande)

Noch vor Neuer war er wahrscheinlich DER Vorreiter des modernen Torwartspiels. Er war vielleicht der erste Keeper, der Johan Cruyffs Voetbal Total verstand und aktiv umsetzte.

Aktiv von - bis: 1989 - 2011

1989 - 2011 Vereine: Noordwijk, Ajax Amsterdam, Juventus Turin, FC Fulham, Manchester United

Noordwijk, Ajax Amsterdam, Juventus Turin, FC Fulham, Manchester United Individuelle Auszeichnungen: 1x Europas Torhüter des Jahres

1x Europas Torhüter des Jahres Verein: 4x Niederländischer Meister, 4x Englischer Meister, 3x Niederländischer Pokalsieger, 2x Englischer Ligapokalsieger, 3x Niederländischer Supercupsieger, 4x Englischer Supercupsieger, 2x Champions-League-Sieger, 1x UEFA-Cup-Sieger, 1x UEFA-Supercupsieger, 2x FIFA-Klub-Weltmeister

4x Niederländischer Meister, 4x Englischer Meister, 3x Niederländischer Pokalsieger, 2x Englischer Ligapokalsieger, 3x Niederländischer Supercupsieger, 4x Englischer Supercupsieger, 2x Champions-League-Sieger, 1x UEFA-Cup-Sieger, 1x UEFA-Supercupsieger, 2x FIFA-Klub-Weltmeister Nationalmannschaft: -

- Vereinsspiele (zu Null): 816 (365)

David de Gea (29 Jahre, Spanien)

Laut Dimitar Berbatov kann de Gea auch eine Kugel mit bloßen Händen fangen. Mit seiner Ruhe, Ballkontrolle und seinen nicht ganz so schlechten Reflexen ein unglaubliches Gesamtpaket. Wird vor allem in England als der "beste Torhüter der Welt" (Lampard, Scholes, Giggs, usw.) gefeiert.

Aktiv von - bis: 2009 - heute

2009 - heute Vereine: Atletico Madrid, Manchester United

Atletico Madrid, Manchester United Individuelle Auszeichnungen: -

- Verein: 1x Englischer Meister, 1x Englischer Pokalsieger, 1x Englischer Ligapokalsieger, 3x Englischer Supercupsieger, 2x Europa-League-Sieger, 1x UEFA-Supercupsieger

1x Englischer Meister, 1x Englischer Pokalsieger, 1x Englischer Ligapokalsieger, 3x Englischer Supercupsieger, 2x Europa-League-Sieger, 1x UEFA-Supercupsieger Nationalmannschaft: -

- Vereinsspiele (zu Null): 509 (168)

Alisson Becker (27 Jahre, Brasilien)

"Wenn ich gewusst hätte, wie gut er ist, hätte ich sogar doppelt so viel für ihn bezahlt." Jürgen Klopps Bewunderung für Alisson ist kein Geheimnis. 2018 wechselte der Brasilianer für rund 63 Millionen Euro zum FC Liverpool und hievte die Reds auf das nächste Level.