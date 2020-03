Sportdokus im Livestream sehen: Diese Dokumentationen, Interviews und Features hat DAZN im Programm

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie trifft auch den Streaming-Dienst DAZN. Das "Netflix des Sports" hat jedoch weit mehr zu bieten als nur die reine Liveberichterstattung von zahlreichen Wettbewerben. Wir geben Euch einen Überblick über die Dokumentationen, Interviews und Features, die DAZN darüber hinaus im Angebot hat.

Gerade im Bereich Fußball produziert das "Netflix des Sports" nicht erst seit dieser Saison viele Beiträge, die man mit einem DAZN-Abo abrufen kann. Darüber hinaus stehen auf der Plattform viele Interviews zum Abruf bereit.

DAZN: "Being Mario Götze", "Neymar/CR7 Making of" etc. - Diese Dokus hat DAZN im Programm

Mit "Being Mario Götze" hat DAZN im Jahr 2018 die erste große Dokumentation veröffentlicht. Regisseur Aljoscha Pause hatte dabei Mario Götze in seinem Alltag begleitet. Der Torschütze im WM-Finale 2014 gegen Argentinien gewährte dabei sehr private Einblicke. Zudem kommen Weggefährten und enge Familienmitglieder zu Wort. Insgesamt gibt es vier Teile von "Being Mario Götze", welche allesamt bei DAZN zum Abruf bereitstehen.

Mehrere Teile hat auch die "Making of"-Reihe. Dabei lässt DAZN zusammen mit Neymar und Cristiano Ronaldo deren wichtigste Fußballspiele Revue passieren.

Einen ausführlichen Blick hinter die Kulissen bekommt Ihr bei "24/7 1. FC Köln". Fans bekommen dabei einen Einblick in das Tagesschäft beim Bundesligisten. Spieler und Funktionäre sind dafür seit Saisonbeginn von den Kameras begleitet worden.

Nicht nur Fußball-Dokus sind beim "Netfix des Sports" zu sehen. So hat DAZN den deutschen NBA-Spieler Moritz Wagner während der vergangenen Saison bei den Los Angeles Lakers begleitet. Außerdem ist beim Streamimgdienst einen großen Rückblick auf die Karriere von Dirk Nowitzki zu finden. Die deutschsprachige Generation nach Dirk Nowitzki um Dennis Schröder, Daniel Theis, Isaac Bonga und Jakob Pöltl wird ebenfalls beleuchtet. Zu allen ist ein Porträt mit der aktuellen sportlichen Situation online.

In Sachen Fight Sports gibt es bei DAZN ebenfalls jede Menge zu entdecken. In verschiedenen Dokus werden die großen Box- und UFC-Kämpfe mit beispielsweise Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov, Andy Ruiz, Tyson Fury und vielen mehr abgebildet.

DAZN-Programm in der Übersicht

DAZN-Dokus Classic Moments Fußball aus Leidenschaft Zwischen Court und Octagon Being Mario Götze Champions-League-Finals von 1993 bis 2019 Matchday-Feature: Fußball im Osten #FeelMehr: Kuhn und Vollmer Making of Cristiano Ronaldo & Neymar Kobe Bryant vs. LeBron James: Das letzte Duell Matchday-Feature: Alphonso Davies #FeelMehr: Leon Schäfer Showtime. Lakers-Hollywood - Die Moe-Wagner-Story Letztes Spiel von Kobe Bryant Matchday-Feature: Hamburger Derby HSV vs. St. Pauli Locker Room: Coronavirus und die Folgen 24/7 1. FC Köln Top-Plays von Kobe Bryant Matchday-Feature: Schule und Fußball Beat the Elmar zur Darts WM 2020 mit Julia Görges, Mensur Suljovic, Max Kepler etc. McGregor vs. Aldo (Full Fight) Interview Leon Goretzka Porträt Dennis Schröder McGregor vs. Cowboy (Full Fight) #FeelMehr: Martin Hinteregger Porträt Daniel Theis Canelo vs. Mayweather (Full Fight) #FeelMehr: Serge Gnabry Porträt Jakob Pöltl #FeelMehr: Axel Witsel Porträt Issac Bonga #FeelMehr: Max Wöber Pick Six: NFL-Filmroom mit Adrian Franke #FeelMehr: Julian Nagelsmann

Bundesliga-Features im Livestream auf DAZN sehen

Abgesehen davon porträtiert DAZN mit dem Feature #FeelMehr aktuelle Stars der Bundesliga. Dabei sind zum Beispiel schon Martin Hinteregger, Axel Witsel, Serge Gnabry, Leon Goretzka oder Julian Nagelsmann zu Wort gekommen.

Außerdem hat DAZN Dokus zu einzelnen Vereinen oder der Arbeit rund um die Berichterstattung zur Bundesliga im Angebot.

DAZN: Highlights aller Champions-League-Finals im Livestream sehen

DAZN überträgt in dieser Saison über 110 Spiele der Champions League live. Durch die Coronakrise ist der Wettbewerb aktuell unterbrochen, beim Streamingdienst ist dennoch Königsklassen-Fußball zu sehen.

DAZN hat zu allen Finalspielen der Champions League einen längeren Beitrag im Programm. In diesen werden die Ausgangslage der beiden Finalteilnehmer dargestellt, die Highlights und Spielverläufe gezeigt und natürlich auch die Jubelszenen der Sieger eingefangen.

Damit könnt Ihr die dramatischen Endspiele beispielsweise des FC Bayern in den Jahren 1999 gegen Manchester United und 2001 gegen den FC Valencia noch einmal erleben. Natürlich sind in der Liste auch das legendäre Comeback des FC Liverpool in Istanbul gegen den AC Milan sowie das "Finale dahoam" oder das deutsche Endspiel im Wembley im Jahr 2013 enthalten.

Champions League: Ergebnisse der Finals der vergangenen zehn Jahre

Jahr Ort Sieger Finalteilnehmer Ergebnis 2019 Madrid FC Liverpool Tottenham Hotspur 2:0 2018 Kiew Real Madrid FC Liverpool 3:1 2017 Cardiff Real Madrid Juventus Turin 4:1 2016 Mailand Real Madrid Atletico Madrid 5:3 i.E. 2015 Berlin FC Barcelona Juventus Turin 3:1 2014 Lissabon Real Madrid Atletico Madrid 4:1 n.V. 2013 London FC Bayern München Borussia Dortmund 2:1 2012 München FC Chelsea FC Bayern München 4:3 i.E. 2011 London FC Barcelona Manchester United 2:0 2010 Madrid Inter Mailand FC Bayern München 2:0

