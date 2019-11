Ilkay Gündogan: "Messi ist der größte Fußballer aller Zeiten"

Am Rande der Vorstellung des neuen DFB-Trikots schwärmte Ilkay Gündogan von Lionel Messi. Für den 29-Jährigen ist der Argentinier nicht nur aktuell der beste Fußballer der Welt.

"Lionel Messi", antwortete Gündogan auf die Frage nach dem besten Spieler der Welt. "Ich finde, dass er ganz besondere Fähigkeiten hat. Das Talent sowieso, aber auch wie er es jedes Mal schafft, das auf dem Platz abzurufen." Messi treffe immer die richtige Entscheidung auf dem Platz.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Ebenfalls angetan ist er vom "Tempo, mit dem er Gegner ausspielt, der Abschluss ... wenn man alles zusammennimmt, hat keiner so eine Qualität wie sie Lionel Messi hat". Der 32 Jahre alte Argentinier spielt seit seiner Jugend für den FC Barcelona und hat bereits sechs Mal den Ballon d'Or gewonnen.

Für Gündogan ist Messi aber nicht nur aktuell der beste Spieler überhaupt: "Für meine Zeit, für meine Generation [ist er] der größte Fußballer aller Zeiten. Schön, dass wir ihn hoffentlich noch ein paar Jahre spielen sehen können."

Mit einem Hattrick am Wochenende schraubte Messi sein Torekonto in der laufenden Saison auf neun Treffer in elf Spielen. Gleichzeitig verbuchte er zum elften Mal in Folge mindestens 40 Tore in einem Kalenderjahr.