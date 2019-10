Transfers, Gerüchte und News: Paris Saint-Germain hat offenbar Christian Eriksen im Visier

Die Gerüchteküche um Christian Eriksen hört nicht auf zu brodeln. Offenbar hat auch Paris Saint-Germain Interesse an dem wechselwilligen Star von Tottenham Hotspur. Derweil hat Manchester United angeblich ein Auge auf Emre Can geworfen.

Transfer-Gerücht: PSG an Christian Eriksen interessiert?

Paris Saint-Germain denkt offenbar über einen Transfer von Christian Eriksen nach. Das berichtet die Daily Mail. Demnach könnte der französische Meister um Trainer Thomas Tuchel den Versuch starten, unter anderem Real Madrid im Werben um den 27-Jährigen auszustechen.

Eriksen will seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag an der White Hart Lane nicht verlängern, entsprechend will Tottenham den Mittelfeldspieler am liebsten bereits im Winter abgeben, um noch eine Ablösesumme einzustreichen.

Bei den Madrilenen steht der Dänen angeblich auf der Wunschliste, gemeinsam mit Paul Pogba. Eriksen könnte sich Medienberichten zufolge zudem auch einen Wechsel zum FC Bayern München vorstellen. Nun könnte offenbar auch Paris in den Eriksen-Poker mit einsteigen.

Eriksen spielt seit 2013 bei den Spurs, insgesamt absolvierte er für den Tabellensiebten der Premier League 288 Spiele, in denen er 67 Tore erzielte und 87 Treffer vorbereitete.

Transfer-Gerücht: Manchester United angeblich hinter Emre Can her

Einem Bericht von Sky zufolge hat Manchester United ein Auge auf Emre Can geworfen. Angeblich will der Premier-League-Klub den deutschen Nationalspieler bereits im Winter von Juventus Turin loseisen, der italienische Meister könnte dafür eine Ablösesumme von bis zu 40 Millionen Euro fordern.

Can fristet beim neuen Juve-Coach Maurizio Sarri aktuell ein Dasein als Dauerreservist, in der laufenden Saison stand der 25-Jährige in nur drei Partien insgesamt 78 Minuten auf dem Platz. Außerdem berief Sarri Can überraschenderweise nicht in Juves Champions-League-Kader. Somit darf Can zumindest in der Gruppenphase nicht für die Alte Dame in der Königsklasse spielen. Nicht zuletzt deshalb zieht Can angeblich einen Wechsel im Winter in Betracht.

Die Karrierestatistiken von Emre Can