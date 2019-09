FIFA Best Awards: Wer zeigt / überträgt heute die Weltfußballerwahl im TV oder Livestream live?

Heute finden die FIFA Best Awards statt. Wer die Preisverleihung zum Weltfußballer im TV und Livestream zeigt beziehungsweise überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die Veranstaltung zu den FIFA Best Awards findet am heutigen Montag ab 20.30 Uhr in Mailand statt. Austragungsort ist das Teatro alla Scala, eines der bekanntesten und berühmtesten Opernhäuser der Welt.

Wer zeigt / überträgt die Weltfußballerwahl heute im TV und Livestream?

Ihr habt die Wahl zwischen der TV-Übertragung und Livestream-Angebot zu wählen. Im TV zeigt der frei-empfangbare Sender Sky Sport News die Preisverleihung. Sky Sport News könnt Ihr sogar im Livestream sehen.

Außerdem bietet der Weltverband FIFA, der diese Preisverleihung veranstaltet, einen kostenlosen Livestream an. Ihr könnt diesen auf fifa.com kostenlos abrufen. Auch über den YouTube-Kanal FIFATV ist die Veranstaltung zu sehen.

Wie läuft die Wahl der FIFA-Awards?

Die Verteilung der Stimmen für die jeweiligen Awards ist wie folgt:

Online-Abstimmung + Medienvertreter 50 Prozent: Kapitäne + Cheftrainer aller Nationalmannschaften

© getty

Weltfußballerwahl: Die Nominierten bei den FIFA Awards

Die Weltfußballerwahl ist in sieben sportliche Kategorien unterteilt. Dazu gibt es den Fan Award.

Das sind die Finalisten:

Kategorie Nominierte Fußballer des Jahres Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk Fußballerin des Jahres Lucy Bronze, Alex Morgan, Megan Rapinoe Trainer des Jahres Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino Frauenfußball: Trainer/in des Jahres Jill Ellis, Phil Neville, Sarina Wiegman Torhüter des Jahres Alisson Becker, Ederson, Marc-Andre ter Stegen Torhüterin des Jahres Hedvig Lindahl, Christiane Endler, Sari van Veenendaal Puskas Award Lionel Messi, Juan Quintero, Daniel Zsori Fan Award Silvia Grecco, Justo Sanchez, Niederländische Fans

Weltfußballer: Die Gewinner der vergangenen Jahre

Cristiano Ronaldo und Lionel Messi gewannen die Auszeichnung bislang jeweils fünf Mal. Aus deutscher Sicht konnte sich nur Lothar Matthäus den Preis sichern.