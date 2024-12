"Jeglichen Respekt" verloren: Max Verstappen schießt gegen F1-Fahrerkollegen

Er habe "jeglichen Respekt" vor dem Engländer verloren, sagte Verstappen, Grund sei dessen Verhalten während einer gemeinsamen Anhörung bei der Rennleitung.

"Ich bin ja auch lange Zeit dabei und saß schon häufig in diesem Raum, mit ganz verschiedenen Leuten", sagte Verstappen auf der Pressekonferenz nach seinem Sieg am Sonntag: "Ich habe noch nie gesehen, wie jemand einen anderen so dermaßen verarschen will."

Streitpunkt war eine Szene aus dem Qualifying, wegen der Verstappen nachträglich seine Pole Position an Russell verloren hatte. Beide Piloten waren auf einer langsamen Runde unterwegs, als Russell sich Verstappen von hinten näherte. Der Niederländer fuhr auf der Ideallinie, da er nicht davon ausging, Russell in dieser Situation zu behindern. Der Engländer beschwerte sich aber genau darüber und vertrat diese Ansicht offenbar auch in der Anhörung mit den Stewards.

"Ich war ziemlich überrascht von dem, was da in dem Meetingraum passiert ist", sagte Verstappen: "Ehrlich gesagt war es ziemlich enttäuschend." Seine Sicht der Dinge habe er versucht zu erklären, "aber es war, als würde ich gegen eine Wand sprechen." Er sei auch deshalb langsam gefahren, um die vor ihm fahrenden Piloten nicht bei der Vorbereitung ihrer schnellen Runde zu stören.