Erpressung der Schumachers: Angeklagte legen Geständnisse ab

Das bestätigte ein Sprecher des Amtsgerichts in Wuppertal. Die beiden Wuppertaler sollen versucht haben, 15 Millionen Euro von der Familie zu erpressen.

Angeklagt ist außerdem ein dritter Mann, der aus Wülfrath stammt. Er arbeitete bis März 2021 bei einer Sicherheitsfirma, die für die Überwachung des Schumacher-Anwesens in der Schweiz beauftragt war.

Michael Schumacher ist nach seinem Skiunfall 2013 nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten, zu seinem Gesundheitszustand macht seine Familie keine Angaben. Schumachers Ehefrau Corinna ist am Verfahren als Nebenklägerin beteiligt, sie wird in Wuppertal von einem Anwalt vertreten.