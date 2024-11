"Viel Nationalstolz im Spiel": Mario Andrettis große Formel-1-Pläne mit Cadillac

Cadillac: Piloten für 2026 stehen noch nicht fest

Die Andrettis stehen dem Team trotzdem in beratender Funktion permanent zur Seite und stellen mit ihren Mitarbeitenden die nötige Manpower für den Bau des Autos zur Verfügung. Mario Andretti werde "an vielen wichtigen Entscheidungen beteiligt".

Diese betreffen unter anderem auch die Wahl der Fahrer und der Motoren. "Ein junges amerikanisches Talent" und "ein erfahrener Pilot" sollen im besten Fall in die Cadillacs steigen, in den Hecks sollen bis 2028 Ferrari-Motoren sitzen. "Das steht noch nicht fest, aber das ist das Ziel und die Präferenz", so Andretti.

Der Champion von 1978 hat eine besondere Verbindung zur Scuderia. In seiner Formel-1-Karriere (1968 bis 1982) ging er in insgesamt drei Saisons für den legendären Rennstall (1971 bis 1972, 1982) an den Start. Seinen WM-Titel feierte er allerdings mit Lotus. Bis heute lodert das Feuer für die Formel 1 in ihm. "Ich kenne niemanden, der diesen Sport mehr liebt als ich", sagte Andretti.