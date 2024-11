"Für ihn schließt sich das Tor zur Formel 1": No-Name schnappt Mick Schumacher das Cockpit bei Sauber weg

Aus und vorbei" und "Das war's": Für Mick Schumacher ist der Traum von der Rückkehr in die Formel 1 geplatzt. Wieder einmal. Das letzte freie Cockpit für die kommende Saison beim Traditionsrennstall Sauber bekommt nämlich nicht der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher, sondern ein "No-Name" aus Brasilien - Gabriel Bortoleto wird neuer Teamkollege von Nico Hülkenberg, wie das künftige Audi-Werksteam am Mittwoch mitteilte.

"Gabriel hat bereits in den Nachwuchskategorien bewiesen, dass er alles besitzt, was einen Siegfahrer auszeichnet. Wir freuen uns sehr, dass er ein Teammitglied von Sauber und Audi wird", sagte Sauber-Geschäftsführer Mattia Binotto, nachdem er zuvor die Trennung von den beiden bisherigen Fahrern Valtteri Bottas (Finnland) und Zhou Guanyu (China) verkündet hatte: "Gemeinsam mit Gabriel peilen wir Erfolge an und werden zu einer Einheit zusammenwachsen, um eine neue Ära für Audi im Motorsport zu gestalten. Nico und Gabriel stehen für eine ideale Kombination aus Erfahrung und Jugend. So sind wir für die Zukunft gut aufgestellt."

Gabriel wer? Bisher ist der 20-Jährige nur Insidern ein Begriff, doch Experten glauben an eine große Zukunft des Jungspunds. Das Fachmagazin auto, motor und sport nennt ihn gar ein "Supertalent". Fakt ist: Bortoleto kürte sich 2023 gleich in seiner Debütsaison zum Meister in der Nachwuchsklasse Formel 3, in dieser Saison führt er zwei Rennen vor Saisonende das Klassement in der Formel 2 an. Für Sauber ist Bortoleto "eines der vielversprechendsten Talente für die Zukunft der Formel 1".

Ob hingegen Schumacher jemals in die Königsklasse zurückkehrt, ist nach der Audi-Entscheidung von Mittwoch fraglicher denn je. Ab der Saison 2026 greift schließlich ein neues Reglement, dann fällt der Vorteil des 25-Jährigen, dass er die aktuelle Generation der Boliden kennt, im Vergleich zu der aufstrebenden Konkurrenz endgültig weg. Und so lauteten ein paar Schlagzeilen: "Aus und vorbei", "Das war's" und "Für Mick Schumacher schließt sich das Tor zur Formel 1".