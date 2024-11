"Er war dauerhaft in meinem Kopf, das war brutal": Michael Schumacher schüchterte einen WM-Gegner mit Psychospielchen ein

"Sie sind sich sehr ähnlich. Beide gehen die Dinge auf eine ähnliche Art und Weise an", sagte der Brite im Welt-Interview: "Und beide sind Meister darin, ihre Gegner einzuschüchtern. Auf und neben der Strecke."

Schumacher, mit dem sich Hill in den 90ern an der Spitze der Königsklasse duelliert hatte, "hat mich damals teilweise nutzlos und untalentiert fühlen lassen", berichtete Hill, Weltmeister von 1996: "Er war ein Meister der psychologischen Spielchen. Er war dauerhaft in meinem Kopf. Das war brutal." Prinzipiell hätten sich die beiden Ausnahmefahrer gut verstanden, "aber auf der Strecke haben wir uns gehasst. Da war kein Platz für Nettigkeiten. Man muss jede Schwäche des Gegners ausnutzen und ihn damit zermürben."

Verstappen, der im WM-Duell mit Herausforderer Lando Norris alle Trümpfe in der Hand hält, umgebe eine ähnliche Aura wie einst Schumacher. Der Niederländer sei "fahrerisch brillant, aber gleichzeitig ein sehr guter Stratege", dazu käme das Team Red Bull, dessen Führung "für den Erfolg alles" gebe: "Sie wissen genau, welche Knöpfe sie drücken müssen."

So sei es auch in dieser Saison gewesen, als Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko öffentlich gesagt hatte, dass er froh sei, dass Norris und nicht Rekordweltmeister Lewis Hamilton im McLaren sitze. "Helmut würde Lewis niemals öffentlich so ein Kompliment ausspreche, wenn er sich nicht selbst einen Vorteil davon verspräche."