"Diese Welt fasziniert mich": Sebastian Vettel geht unter die Bauern

"In der Tat gehe ich zur Schule. Ich mache eine Ausbildung im Bereich der Landwirtschaft", sagte der Familienvater bei RTL und ntv. Er sei bei einem Abschluss "nicht ganz" Landwirt: "Aber es ist praktisch eine komprimierte Form davon. Danach kann ich einen eigenen Betrieb führen. Diese Welt fasziniert mich."

Nicht erst seit seinem Abschied aus der Königsklasse nach der Saison 2022 setzt sich Vettel für die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit ein. Auch an der Landwirtschaft interessiere den 37-Jährigen "besonders die Welt dahinter, also wo die Produkte herkommen, die Wertschöpfungskette und auch das Potenzial" in diesem Bereich - "gerade im Hinblick auf das Klima und die Veränderung und Herausforderung, vor der wir alle stehen."