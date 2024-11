Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt F1 Sprint und Qualifying beim GP von Katar in Doha im TV und Livestream?

Am heutigen Samstag, dem 30. November, findet beim Großen Preis von Katar, der Sprint und das Qualifying zum Hauptrennen am Sonntag statt. Auf dem Losail International Circuit in Doha findet der Sprint um 15.00 Uhr und das Qualifying um 19.00 Uhr statt.

SPOX verrät Euch, wer die Übertragung im TV und Livestream übernimmt.