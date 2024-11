Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Freie Trainings beim GP von Las Vegas im TV und Livestream?

Der Große Preis von Las Vegas, der 22. Grand Prix der Formel-1-Saison 2024, fängt mit zwei Freien Trainings an. In der Nacht auf Freitag, den 22. November, startet um 3.30 Uhr auf dem Las Vegas City Circuit das 1. Freie Training, während das 2. Freie Training Stunden später um 7 Uhr losgeht. Am frühen Samstagmorgen geht schließlich das 3. Freie Training um 3.30 Uhr über die Bühne.

SPOX verrät, wer die Freien Trainings live überträgt.

Formel 1: Der Grand Prix von Las Vegas