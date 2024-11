Formel 1, GP von Las Vegas: Datum, Termine, Uhrzeiten, Strecke, WM-Stand, Rennen, Qualifying, Übertragung im TV und Livestream

Formel 1, GP von Las Vegas: Datum, Termine, Uhrzeiten, Rennen, Qualifying

Das 22. von 24 Rennwochenenden wird am Freitag, den 22. November, auf dem Las Vegas Strip Circuit in Las Vegas mit dem 1. Freien Training eröffnet. Aufgrund der Zeitverschiebung geht es in Deutschland nachts um 3.30 Uhr los. Das 2. Freie Training folgt Stunden später.

Am Samstag geht es mit dem 3. Freien Training und dem Qualifying weiter, ehe am Sonntag (24. November) um 7 Uhr das Rennen über die Bühne geht.