Offiziell: Formel 1 schafft Punkteregel nach fünf Jahren wieder ab

Formel 1: 24 Rennen in der neuen Saison

In der kommenden Saison stehen in der Königsklasse 24 Rennen an, der Bonuspunkt hätte daher eine noch strategischere Bedeutung gehabt.

Eine weitere Änderung ist die Erhöhung der verbindlichen Einsätze von Nachwuchsfahrern im Freien Training. Jeder Stammfahrer muss künftig an zwei Trainings-Freitagen in jeweils einer Einheit pausieren.