"Zwei Schäden in einer Session ist viel": Max Verstappen hadert im Mexiko-Training

Max Verstappen kletterte frustriert aus seinem bockigen Boliden und verabschiedete sich vorzeitig in den Feierabend. Große technische Probleme am Red Bull bremsten den Formel-1-Weltmeister im Freitagstraining von Mexiko aus. Die Hoffnungen auf einen Punktsieg im Titelrennen mit McLaren-Star Lando Norris erhielten einen kräftigen Dämpfer.

Verstappen spulte in zweieinhalb Stunden insgesamt nur 18 Runden ab und konnte sich so kaum auf den Kurs in der Höhenlage von Mexiko-Stadt einstellen. Der Niederländer belegte im zweiten Training ohne gewertete Runde den 19. Platz. Norris blieb von Technik-Ausfällen verschont und wurde Fünfter.

Verstappen hat einen Puffer von 57 Punkten auf Norris in der WM-Wertung. Bekommt Red Bull die Probleme nicht in den Griff, droht sich dieser in Mexiko deutlich zu verringern.

Für die Bestzeit sorgte der Spanier Carlos Sainz im Ferrari (1:17,699 Minuten). Dahinter folgten Oscar Piastri (McLaren) und Yuki Tsunoda (Racing Bulls). Verstappens Teamkollege Sergio Perez wurde beim Heimspiel Neunter, Nico Hülkenberg (Emmerich/Haas) Zwölfter.

Das zweite Training war um 30 Minuten auf anderthalb Stunden verlängert worden, Pirelli-Reifentests für die Saison 2025 standen auf dem Programm. Die Zeiten waren daher nur bedingt aussagekräftig.