Formel 1: Ferrari in Austin vorn, Max Verstappen knapp vor Lando Norris

Lewis Hamilton bei einem Dreher im Glück

Mercedes hatte auf dem teils neu verlegten Asphalt anfangs Probleme mit dem Grip. Rekordweltmeister Lewis Hamilton hatte bei einem heftigen Dreher Glück, nicht in die Bande zu krachen. Auch der Silberpfeil von Teamkollege George Russell brach in einer Kurve aus. Am Ende belegten Hamilton und Russell die Plätze sechs und sieben.

Es war das einzige freie Training an diesem Wochenende in Texas. Am Samstag stehen der Sprint (20.00 Uhr/Sky) und das Qualifying vier Stunden später (00.00 Uhr/Sky) für den Grand Prix am Sonntag an.