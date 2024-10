"Muss Entscheidung des Verstandes sein": Audi-Teamchef Mattia Binotto verrät Details zu Treffen mit Mick Schumacher

Am Rande des Großen Preises der USA in Austin kam es zwischen Audi-Teamchef Mattia Binotto und Mick Schumacher zu einem Treffen. Im Anschluss verriet der Italiener die Gründe für das Gespräch sowie die Aussichten des 25-Jährigen auf ein Cockpit in der Formel 1 im kommenden Jahr.