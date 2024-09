Formel 1, Vorsprung Max Verstappen WM Stand: Wie kann Lando Norris noch F1 Weltmeister werden?

Nach 18 von 24 gefahrenen Formel-1-Rennen in dieser Saison führt Red-Bull-Pilot Max Verstappen die Fahrerwertung vor McLaren-Fahrer Lando Norris und Ferrari-Pilot Charles Leclerc an. Norris befindet sich in absoluter Topform und konnte den Rückstand in der zweiten Saisonhälfte auf den amtierenden Weltmeister Verstappen immer weiter verringern.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Lando Norris noch F1-Weltmeister werden kann.