Mercedes findet Nachfolger für Lewis Hamilton: Wunderkind Kimi Antonelli unterschreibt für 2025

Antonellis noch junge Karriere ist mit Erfolgen gepflastert. Mercedes hat ihn seit 2019 in seinem System. 2022 wurde er höchst souverän Meister der Formel 4 in Italien und Deutschland, feierte zusammengenommen 22 Siege in nur 35 Rennen. Die Formel 3 übersprang er, in seiner ersten Formel-2-Saison gewann er bislang zweimal. Ende August gab Antonelli in Monza im Mercedes von Russell sein Trainingsdebüt, die Fahrt war nach einem schweren Abflug allerdings schnell beendet.

Wolff machte dennoch nie einen Hehl aus seiner großen Wertschätzung für Antonelli, mehrfach adelte er ihn als "Wunderkind". "Wir müssen ihn eher einbremsen, als ihn schneller zu machen", sagte Wolff am Rande des Großen Preises von Italien.

Hamilton (39) wird Mercedes am Jahresende nach zwölf Saisons und sechs gewonnenen Fahrertiteln in Richtung Ferrari verlassen. Antonelli gilt als riskante Lösung mit einer allerdings großen Zukunft. Parallel hatte Wolff auch im Verlauf des Jahres hartnäckig versucht, den dreimaligen Weltmeister Max Verstappen vom Wechsel von Red Bull zu Mercedes zu überzeugen.