Formel 1: Wo läuft das Rennen beim GP der Niederlande heute live im Free-TV und Livestream?

Das Formel-1-Jahr ist so ausgeglichen wie schon lange nicht mehr. In den ersten 14 Rennen der Saison hat es bereits sieben verschiedene Gewinner gegeben. Red Bull-Pilot Max Verstappen führt die Gesamtwertung zwar weiterhin an, sein letzter Grand-Prix-Sieg liegt aber inzwischen schon mehr als zwei Monate zurück.

Das letzte Rennen vor der Sommerpause gewann Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton. Der Engländer belegt aktuell Platz fünf in der Fahrerwertung.