Sebastian Vettel will offenbar in die Formel 1 zurückkehren: Red-Bull-Boss Helmut Marko befeuert Gerüchte

Audi: Valtteri Bottas gilt als Favorit

Vielmehr gilt jedoch Valtteri Bottas als Favorit auf den vakanten Posten. Auch Gerüchte um Mick Schumacher waren immer wieder aufgetaucht.

Vettel selbst hatte in der Vergangenheit schon häufiger dementiert, in die Formel 1 zurückkehren zu wollen. "Ich plane im Moment nicht damit", sagte er im Mai und betonte: "Es gibt natürlich viele Dinge, die ich vermisse, und es war eine schwierige Entscheidung. Aber ich bin glücklich damit. Ich wache nicht am Morgen auf und vermisse diese Momente auf dem Podium, wenn Menschen deinen Namen rufen. Ich denke, ich sehe mein Leben realistisch und versuche mich an neuen Herausforderungen."