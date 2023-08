Formel 1 heute live, Übertragung: Freie Trainings beim GP von Zandvoort im TV, Livestream und Liveticker

Vorbei ist die Sommerpause, heute geht es bei der Formel 1 mit den Freien Trainings beim GP von Zandvoort weiter. SPOX verrät, wo Ihr das Ganze im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Gut einen Monat standen die Boliden in der Formel 1 herum, am heutigen Freitag kehrt die Königsklasse des Motorsports mit den ersten Trainingssessions beim Großen Preis von Zandvoort in den Niederlanden aus der Sommerpause zurück.

Wie gewohnt wird morgen Mittag das 3. Freie Training absolviert, bevor nachmittags beim Qualifying die Startformation für das Rennen am Sonntag ausgemacht wird. Hier findet Ihr die genauen Uhrzeiten:

Formel 1: GP von Zandvoort - Das Rennwochenende

Datum Uhrzeit Session 25.08.2023 12.30 Uhr 1. Freies Training 25.08.2023 16 Uhr 2. Freies Training 26.08.2023 11.30 Uhr 3. Freies Training 26.08.2023 15 Uhr Qualifying 27.08.2023 15 Uhr Rennen

Aber wo könnt Ihr die Trainingssessions im TV und Livestream verfolgen? Das verrät dieser Artikel!

© getty Max Verstappen dominiert in diesem Jahr das Geschehen.

Formel 1 heute live, Übertragung: Freie Trainings beim GP von Zandvoort im TV und Livestream

Wie es üblich ist, läuft auch dieses Rennwochenende live und exklusiv in voller Länge bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt auch die heutigen Sessions auf Sky Sport Top Event und Sky Sport F1, wo Sascha Roos und Ralf Schumacher für Euch kommentieren.

Die Livestreams des Ganzen findet Ihr bei SkyGo oder WOW, beide Dienste sind allerdings - wie das TV-Programm - mit Kosten verbunden.

In Österreich läuft der Spaß kostenfrei, und zwar auf ServusTV (Livestream via ServusTV On). Wie Ihr darauf auch hierzulande zugreifen könnt, erfahrt Ihr hier.

Zu guter Letzt findet Ihr alle Sessions auch bei F1TV, dem Streamingdienst der Formel 1. Darauf könnt Ihr aber nur dann zugreifen, wenn Ihr bereits ein Abo besitzt - neue können nicht mehr abgeschlossen werden.

© getty Max Verstappen und Sergio Pérez belegen die Plätze eins und zwei in der Fahrerwertung.

Formel 1 heute live, Übertragung: Freie Trainings beim GP von Zandvoort im Liveticker

Wenn Ihr keine Möglichkeit habt, die heutigen oder kommenden Sessions in Bewegtbild zu verfolgen, schaut doch einfach bei uns vorbei. Wir begleiten das gesamte Rennwochenende im Liveticker:

Formel 1 heute live: Der WM-Stand in der Fahrerwertung

Pos. Fahrer Pkt. 1. Max Verstappen 314 2. Sergio Perez 189 3. Fernando Alonso 149 4. Lewis Hamilton 148 5. Charles Leclerc 99 6. George Russell 99 7. Carlos Sainz 92 8. Lando Norris 69 9. Lance Stroll 47 10. Esteban Ocon 35

