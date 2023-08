Weiter geht's beim GP von Zandvoort, heute steht in der Formel 1 das Qualifying auf dem Programmplan. Wer den Kampf um die Pole Position im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier.

Seit gestern geht es in der Formel 1 wieder zur Sache, an diesem Wochenende hält der Zirkus in Zandvoort in den Niederlanden. Beim ersten Grand Prix nach der Sommerpause drehen die Boliden auf dem 4.259 Meter langen Circuit Park Zandvoort ihre Runden.

Die ersten beiden Trainingssessions sind bereits absolviert, heute geht es mit dem 3. Freien Training und anschließend dem Qualifying weiter. Wer sich die Pole Position sichert, werden wir ab 15 Uhr erfahren. Hier findet Ihr alle Termine des Wochenendes im Überblick:

Formel 1: GP von Zandvoort - Das Rennwochenende

Datum Uhrzeit Session 25.08.2023 12.30 Uhr 1. Freies Training 25.08.2023 16 Uhr 2. Freies Training 26.08.2023 11.30 Uhr 3. Freies Training 26.08.2023 15 Uhr Qualifying 27.08.2023 15 Uhr Rennen

Aber könnt Ihr das Qualifying beim GP von Zandvoort auch im TV und Livestream verfolgen? SPOX liefert die Antwort!

© getty Max Verstappen ist auf gutem Wege, seinen Weltmeistertitel zu verteidigen.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Zandvoort im TV und Livestream?

Auch nach der Sommerpause hat sich an der Übertragungssituation in Deutschland nichts geändert. Bedeutet: Ihr könnt den GP von Zandvoort ausschließlich beim Pay-TV-Sender Sky verfolgen. Auf Sky Sport Top Event und Sky Sport F1 werden Euch wie gewohnt Sascha Roos und Ralf Schumacher zum Qualifying empfangen.

Online findet Ihr das Programm auf SkyGo oder WOW, allerdings müsst Ihr auch für die beiden Livestream-Optionen zahlen.

Das könnt Ihr umgehen, wenn Ihr in Österreich lebt, dort wird der Grand Prix nämlich auf ServusTV bzw. ServusTV On (Livestream) gezeigt. Wie Ihr das hierzulande empfangt? Das erfahrt Ihr hier.

Die letzte Möglichkeit ist F1TV, der Streamingdienst der Formel 1. Hier gibt es aber einen Haken: Ihr könnt nur auf den Dienst zugreifen, wenn Ihr bereits ein Abo habt - neue Abonnements können nicht mehr abgeschlossen werden.

Formel 1 heute live im Free-TV: Das Qualifying beim GP von Zandvoort im Liveticker

Alternative zum Bewegtbild gefällig? Ihr könnt auch einfach bei uns vorbeischauen, wir begleiten nämlich das gesamte Rennwochenende inklusive des Qualifyings im Liveticker:

Formel 1 heute live: Der WM-Stand in der Fahrerwertung

Pos. Fahrer Pkt. 1. Max Verstappen 314 2. Sergio Perez 189 3. Fernando Alonso 149 4. Lewis Hamilton 148 5. Charles Leclerc 99 6. George Russell 99 7. Carlos Sainz 92 8. Lando Norris 69 9. Lance Stroll 47 10. Esteban Ocon 35

© getty Red Bull dominiert in diesem Jahr das Geschehen.

Formel 1 heute live, Übertragung: Qualifying beim GP von Zandvoort - Wichtigste Infos

Event: GP von Zandvoort

GP von Zandvoort Rennen: 13. Saisonrennen

13. Saisonrennen Datum: 25. bis 27. August

25. bis 27. August Strecke: Circuit Zandvoort

Circuit Zandvoort Übertragung im TV: Sky, ServusTV

Übertragung im Livestream: Sky, ServusTV, F1TV

Liveticker: SPOX

