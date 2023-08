Die Formel 1 ist am ersten Wochenende nach der Sommerpause in Zandvoort in den Niederlanden zu Gast. Hier könnt Ihr das Qualifying mitverfolgen.

Holt sich Dominator Max Verstappen bei seinem Heimrennen in den Niederlanden die nächste Pole Position? Hier bei SPOX erfahrt Ihr es im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier zum Refresh der Seite klicken.

Formel 1: Qualifying beim GP von Zandvoort heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Auch bei seinem Heimrennen ist WM-Leader Max Verstappen der klare Favorit. Die vergangenen acht Rennen beendete der Niederländer auf Platz eins, davon schnappte er sich auch sechsmal die Pole Position.

Vor Beginn: Ab 15 Uhr deutscher Zeit startet die Qualifikation.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Formel-1-Qualifyings des Großen Preis' der Niederlande in Zandvoort.

© getty

Formel 1: Qualifying beim GP von Zandvoort heute im TV und Livestream

Die komplette F1-Saison 2023 wird bei Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Sessions, Pressekonferenzen sowie sogar die Rennen der Formel 2 live und in voller Länge. Auch das Qualifying in Zandvoort könnt Ihr bei Sky verfolgen.

Ab 14.30 Uhr startet die Übertragung auf Kanal Sky Sport Formel 1 (HD) mit Moderator Peter Hardenacke, Kommentator Sascha Roos sowie Experte Ralf Schumacher. Via SkyGo könnt Ihr auch im Livestream mit dabei sein.

Formel 1: Stand in der Fahrerwertung und der Konstrukteurswertung nach 13 von 23 Rennen*

Fahrerwertung:

Pos. Fahrer Pkt. 1. Max Verstappen (Red Bull) 314 2. Sergio Pérez (Red Bull) 189 3. Fernando Alonso (Aston Martin) 149 4. Lewis Hamilton (Mercedes) 148 5. Charles Leclerc (Ferrari) 99 6. George Russell (Mercedes) 99 7. Carlos Sainz (Ferrari) 92 8. Lando Norris (McLaren) 69 9. Lance Stroll (Aston Martin) 47 10. Esteban Ocon (Alpine) 35 11. Oscar Piastri (McLaren) 34 12. Pierre Gasly (Alpine) 22 13. Alexander Albon (Williams) 11 14. Nico Hülkenberg (Haas) 9 15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 5 16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4 17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 3 18. Kevin Magnussen (Haas) 2 19. Logan Sargeant (Williams) 0 20. Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 0 21. Nyck de Vries (AlphaTauri) 0

Konstrukteurswertung:

Pos. Team Pkt. 1. Red Bull Racing 503 2. Mercedes-Benz 247 3. Aston Martin 196 4. Ferrari 191 5. McLaren 103 6. Alpine 57 7. Williams 11 8. Haas 11 9. Alfa-Romeo 9 10. AlphaTauri 3

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

*Der Große Preis der Emilia Romagna musste aufgrund der starken Regenfälle in der Region abgesagt werden.