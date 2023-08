Formel 1 heute live, Übertragung: Rennen beim GP von Zandvoort im TV, Livestream und Liveticker

Nach der Sommerpause ist die Formel 1 an diesem Wochenende in Zandvoort beim Großen Preis der Niederlande zu Gast. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Rennen im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

In den vergangenen acht Rennen stand Max Verstappen immer ganz oben auf dem Podest. Mit seinem neunten Rennsieg in Folge könnte der niederländische WM-Dominator heute den Rekord von Sebastien Vettel aus der Saison 2013 einstellen. Der Deutsche gewann damals ebenfalls neunmal in Folge.

Kann Verstappen das gelingen? Hier bei SPOX bekommt Ihr alle wichtigen Informationen zur Übertragung und zur Startaufstellung.

Formel 1 heute live, Übertragung: Rennen beim GP von Zandvoort im TV und Livestream

In Deutschland besitzt Sky die exklusiven Übertragungsrechte an der Formel 1. Der Pay-TV-Sender zeigt in der Saison 2023 ausgewählte Rennen kostenlos auf seinem YouTube-Kanal, für das Wochenende in Zandvoort gibt es aber keine Free-TV-Übertragung.

Stattdessen müsst Ihr auf Sky zurückgreifen, wo es am Sonntag ab 13.30 Uhr, also rund anderthalb Stunden vor Rennbeginn auf Kanal Sky Sport Formel 1 (HD) zur Sache geht. Folgendes Team begleitet durch die Sendung.

Moderation : Peter Hardenacke

: Peter Hardenacke Kommentar : Sascha Roos

: Sascha Roos Experte: Ralf Schumacher

Wer unterwegs ist, kann mit einem Sky-Abonnement via Livestream einschalten. Hier braucht Ihr jedoch einen SkyGo-Zugang.

Formel 1 heute live, Übertragung: Rennen beim GP von Zandvoort im Liveticker

Kostenlos seid Ihr außerdem hier bei SPOX live mit dabei. Mit unserem ausführlichen Liveticker verpasst Ihr nichts!

Formel 1 heute live, Übertragung: Rennen beim GP von Zandvoort im TV und Livestream - Die Startaufstellung

Pos. Fahrer Team 1 Max Verstappen Red Bull 2 Lando Norris McLaren 3 George Russell Mercedes 4 Alexander Albon Williams 5 Fernando Alonso Aston Martin 6 Carlos Sainz Ferrari 7 Sergio Perez Red Bull 8 Oscar Piastri McLaren 9 Charles Leclerc Ferrari 10 Logan Sargeant Williams 11 Lance Stroll Aston Martin 12 Pierre Gasly Alpine 13 Lewis Hamilton Mercedes 14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 15 Nico Hülkenberg Haas F1 16 Guanyu Zhou Alfa Romeo 17 Esteban Ocon Alpine 18 Kevin Magnussen Haas F1 19 Valtteri Bottas Alfa Romeo 20 Liam Lawson AlphaTauri

Formel 1: Wo läuft das Rennen beim GP von Zandvoort heute live im Free-TV und Livestream? Die Infos im Überblick

Event : Rennen, Großer Preis der Niederlande

: Rennen, Großer Preis der Niederlande Datum : 27.08.2023

: 27.08.2023 Uhrzeit : 15 Uhr

: 15 Uhr Ort : Circuit Park Zandvoort (Zandvoort, Niederlande)

: Circuit Park Zandvoort (Zandvoort, Niederlande) TV : Sky

: Stream : SkyGo

: Liveticker: SPOX

Formel 1: Stand in der Fahrerwertung und der Konstrukteurswertung nach 13 von 23 Rennen*

Fahrerwertung:

Pos. Fahrer Pkt. 1. Max Verstappen (Red Bull) 314 2. Sergio Pérez (Red Bull) 189 3. Fernando Alonso (Aston Martin) 149 4. Lewis Hamilton (Mercedes) 148 5. Charles Leclerc (Ferrari) 99 6. George Russell (Mercedes) 99 7. Carlos Sainz (Ferrari) 92 8. Lando Norris (McLaren) 69 9. Lance Stroll (Aston Martin) 47 10. Esteban Ocon (Alpine) 35 11. Oscar Piastri (McLaren) 34 12. Pierre Gasly (Alpine) 22 13. Alexander Albon (Williams) 11 14. Nico Hülkenberg (Haas) 9 15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 5 16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4 17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 3 18. Kevin Magnussen (Haas) 2 19. Logan Sargeant (Williams) 0 20. Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 0 21. Nyck de Vries (AlphaTauri) 0

Konstrukteurswertung:

Pos. Team Pkt. 1. Red Bull Racing 503 2. Mercedes-Benz 247 3. Aston Martin 196 4. Ferrari 191 5. McLaren 103 6. Alpine 57 7. Williams 11 8. Haas 11 9. Alfa-Romeo 9 10. AlphaTauri 3

*Der Große Preis der Emilia Romagna musste aufgrund der starken Regenfälle in der Region abgesagt werden.