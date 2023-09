Formel 1 heute live, Übertragung: Freie Trainings beim GP von Italien in Monza im TV, Livestream und Liveticker

Das Wochenende beim Grand Prix von Italien in Monza beginnt heute mit den ersten beiden Trainings. SPOX zeigt, wie Ihr die Sessions live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Eine Woche nach dem Großen Preis der Niederlande, bei dem Dominator Max Verstappen seinen neunten Sieg in Folge holte und damit Sebastian Vettels Rekord einstellte, geht es direkt mit dem nächsten Grand Prix weiter. Dafür bleiben die Piloten in Europa, in Monza, Italien, steht nämlich das 15. Rennwochenende der Saison an.

Wie meistens der Fall, beginnt das Wochenende am heutigen Freitag, den 1. September, mit zwei Freien Trainings. Das erste auf dem Autodromo Nazionale di Monza geht um 13.30 Uhr los, Training Nummer zwei beginnt um 17 Uhr.

Formel 1: GP von Zandvoort - Das Rennwochenende

Datum Uhrzeit Session Fr., 1.9. 13.30 Uhr 1. Freies Training Fr., 1.9. 17 Uhr 2. Freies Training Sa., 2.9. 12.30 Uhr 3. Freies Training Sa., 2.9. 16 Uhr Qualifying So., 3.9. 15 Uhr Rennen

© getty Max Verstappen stellte in Zandvoort mit seinem neunten Sieg hintereinander den Rekord von Sebastian Vettel ein.

Formel 1 heute live, Übertragung: Freie Trainings beim GP von Italien in Monza im TV und Livestream

Ihr wollt beide Freien Trainings live und in voller Länge verfolgen? Dann müsst Ihr unbedingt bei Sky vorbeischauen, der Pay-TV-Sender kümmert sich in Deutschland nämlich als Rechteinhaber um die Übertragung aller Sessions in dieser Saison. Damit sind logischerweise auch die Trainings in Monza gemeint. Beide Trainings werden bei Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport Top Event gezeigt. Die Übertragungen beginnen jeweils 15 Minuten vor Start der Session. Das Kommentatoren-Duo bilden dabei Sascha Roos und Timo Glock.

Im Livestream ist der heutige F1-Tag ebenfalls zu sehen, dafür wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt.

Bei F1TV, dem Streamingdienst der Formel 1, werden zwar ebenfalls beide Trainings angeboten, dies gilt jedoch nur für Bestandskunden. In Österreich kümmert sich an diesem Wochenende der ORF um die Übertragung.

Formel 1 heute live, Übertragung: Freie Trainings beim GP von Italien in Monza im Liveticker

SPOX bietet zu den Trainings Liveticker an, mit denen Ihr das Geschehen auf dem Asphalt live mitverfolgen könnt.

Hier geht es zum Liveticker des 1. Freien Trainings.

Hier geht es zum Liveticker des 2. Freien Trainings.

