Beim Formel 1-GP von Belgien wird das Qualifying diesmal schon am Freitag ausgetragen! Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Rennen in Spa heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Beim Großen Preis von Belgien erwartet uns wieder ein Sprintwochenende. Seit vergangener Saison wird bei ausgewählten Grand Prix' ein Minirennen am Samstag veranstaltet. Die besten Fahrer belohnt man dabei mit einer kleineren Anzahl an WM-Punkten. Die Formel 1 erhofft sich von der Änderung höhere Einschaltquoten bei den Sessions abseits des Rennsonntags.

Auswirkungen hat das Sprintrennen jedoch nicht nur auf den Verlauf des Samstags. Auch der reguläre Zeitplan am Freitag wird ordentlich durcheinander gewirbelt. So entfällt das zweite freie Training des Tages zugunsten des Qualifyings, welches normalerweise am Samstag stattfindet.

Die freien Trainings werden von den Rennställen normalerweise genutzt, um reichlich Daten zu sammeln, welche wiederum bei Strategie- und Taktikentscheidungen helfen können. Seit Einführung des Formats hagelte es jedoch an Kritik aus den Reihen der Teams. Auch Weltmeister Max Verstappen machte seinem Unmut darüber Luft.

Formel 1 Spa heute live, Übertragung: Qualifying beim GP von Belgien im TV, Livestream und Liveticker - Der Zeitplan

Session Datum/Tag Uhrzeit/Beginn 1. Freies Training Freitag, 28. Juli 13.30 Uhr Qualifying Freitag, 28. Juli 17.00 Uhr Sprint-Shootout Samstag, 29. Juli 12.00 Uhr Sprint Samstag, 29. Juli 16.30 Uhr Rennen Sonntag, 30. Juli 15.00 Uhr

Formel 1 Spa heute live, Übertragung: Qualifying beim GP von Belgien im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte des Rennens obliegen dem Unternehmen Sky. Alle Infos zu den entsprechenden Abotarifen findet Ihr im Folgenden.

Formel 1 Spa heute live, Übertragung: Qualifying beim GP von Belgien im Livestream

Wer das heutige Qualifying im Livestream verfolgen will, benötigt dazu ein Abonnement des Streamingsdienstes Wow (ehemals SkyTicket). Hier Damit bekommt Ihr Zugriff auf alle Sportinhalte, die Mutterkonzern Sky derzeit zur Verfügung stehen. Neben den Sessions der Formel 1 sind hier auch Spiele der ersten und zweiten Bundesliga, des DFB-Pokals sowie vielem mehr inkludiert. Der Kostenpunkt beläuft sich auf 24,99 Euro pro Monat im Jahrestarif. Auch ist weiterhin SkyGo eine Anlaufstelle für Kunden.

Beginn der Übertragung ist um 16.45 Uhr. Am Kommentatorentisch sitzen Sascha Roos und Experte Timo Glock.

Formel 1 Spa heute live, Übertragung: Qualifying beim GP von Belgien im TV

Alternativ könnt Ihr die Session auch im linearen Fernsehen verfolgen. Hierfür bedarf es allerdings einem anderen Tarif, dem so genannten Sky Sport Paket. Hier enthalten sind alle Sportinhalte von Sky mit Ausnahme der ersten und zweiten Bundesliga. Alle Infos dazu gibt's hier.

Formel 1 Spa heute live, Übertragung: Qualifying beim GP von Belgien im Liveticker bei SPOX

Ihr seid nicht in Besitz eines Sky-Abos, wollt aber trotzdem nichts verpassen? Dann können wir Euch unseren hauseigenen Liveticker ans Herz legen. Hier versorgen wir Euch stets mit allen wichtigen Infos rund um das Geschehen in Spa.

Hier geht's zum Liveticker des Qualifyings (ab 17.15 Uhr)

Formel 1 Spa heute live, Übertragung: Qualifying beim GP von Belgien im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos zur Strecke in Spa

Datum des GP: 28. bis 30. Juli

28. bis 30. Juli Austragungsort: Region Wallonien, im Dreieck der Städte Stavelor, Malmedy und Spa

Region Wallonien, im Dreieck der Städte Stavelor, Malmedy und Spa Rundenlänge: 7.004 Kilometer

7.004 Kilometer Rundenanzahl: 44

44 Rekordsieger: Michael Schumacher (6 Siege)

Michael Schumacher (6 Siege) Letzter Sieger: Max Verstappen (2022)

Formel 1 Spa heute live, Übertragung: Qualifying beim GP von Belgien im TV, Livestream und Liveticker - Der Rennkalender 2023