In der Formel 1 geht es Schlag auf Schlag! Schon heute stehen die ersten freien Trainings beim GP von Belgien in Spa an. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Sessions live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Formel 1 gönnt sich keine Pause. Nach dem Großen Preis von Ungarn am vergangenen Wochenende macht der Motorsport-Tross nun im belgischen Spa Halt. Die Strecke nahe der deutschen Grenze zählt zu den historischsten Grands Prix im Rennkalender - bereits seit 1950 wird mit Unterbrechungen hier gefahren. Im vergangenen Jahr belegten die beiden Red-Bull-Boliden von Max Verstappen und Sergio Pérez die Plätze eins und zwei.

Für den Formel-1-Grid ist das Rennen aber dennoch eine weitere Chance auf den österreichischen Rennstall aufzuschließen. Die elf bisherigen Rennen in diesem Jahr hat Red Bull schließlich allesamt gewonnen. Am vergangenen Wochenende war es in Ungarn jedoch zu einem kleinen Novum gekommen. Zum ersten Mal seit April setzte sich ein anderes Team im Qualifying durch: Mit nur drei Tausendsteln Vorsprung errung Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton die Pole-Position vor Max Verstappen.

Im Rennen konnte der Engländer seine Leistung jedoch nicht bestätigen. Bereits nach der ersten Kurve verlor der siebenfache Weltmeister seine Führung und rutschte auf Platz vier zurück, auf welchem er später auch ins Ziel fuhr. Mercedes-Teamchef Toto Wolff kritisierte Hamilton im Anschluss scharf: "Ich glaube, wir haben ein Podium verloren." Die ersten drei Ränge belegten schließlich Max Verstappen, Lando Norris und Sergio Pérez.

Formel 1 Spa heute live, Übertragung: Freie Trainings beim GP von Belgien im TV, Livestream und Liveticker - Der Zeitplan

An diesem Rennwochenende dürfen sich Formel-1-Fans wieder über ein Sprintrennen freuen. Anders als noch im vergangenen Jahr fungiert dieses jedoch nicht als Qualfiying für den Sonntag, sondern als eigenständiges Rennen. Das tatsächliche Qualifying für den finalen Sonntags-Grand Prix wird demnach bereits am Freitag ausgetragen. Das bedeutet gleichzeitig, dass anstelle von drei freien Trainings nur eines ausgetragen wird.

Session Datum/Tag Uhrzeit/Beginn 1. Freies Training Freitag, 28. Juli 13.30 Uhr Qualifying Freitag, 28. Juli 17.00 Uhr Sprint-Shootout Samstag, 29. Juli 12.00 Uhr Sprint Samstag, 29. Juli 16.30 Uhr Rennen Sonntag, 30. Juli 15.00 Uhr

Formel 1 Spa heute live, Übertragung: Freie Trainings beim GP von Belgien im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte an diesem Wochenende liegen in Händen des Pay-TV-Anbieters Sky. Doch welches Abo benötigt man um im TV und Stream auf die Ausstrahlung zugreifen zu können?

Formel 1 Spa heute live, Übertragung: Freie Trainings beim GP von Belgien im TV

Um das Event im linearen Fernsehen zu verfolgen, bedarf es dem so genannten Sky-Sport-Paket. Hier enthalten sind neben allen Sessions der laufenden Formel 1-Saison auch alle Spiele des DFB-Pokals sowie zahlreiche Veranstaltungen der Sportarten Tennis und Golf. Der Kostenpunkt liegt derzeit bei 20 Euro pro Monat im Jahrestarif. Hier findet Ihr alle weiteren Infos.

Die Übertragung zum ersten freien Training heute findet Ihr ab 13.15 Uhr auf dem Kanal Sky Sport F1. Mit am Start sind Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock.

Formel 1 Spa heute live, Übertragung: Freie Trainings beim GP von Belgien im Livestream

Wer sich das heutige freie Training dagegen lieber via Livestream zu Gemüte führen will, benötigt ein ganz anderes Abopaket. Hier müsst Ihr den Weg über die Plattform Wow (ehemals SkyTicket) gehen. Für 24,99 Euro pro Monat im Jahresabo bekommt Ihr mit dem "Live Sport Abo" Zugriff auf alle Sportveranstaltungen, die Sky aktuell in petto hat. Neben der Formel 1 also unter anderem auch den DFB-Pokal, die erste und zweite Fußball-Bundesliga sowie Großveranstaltungen in verschiedenen Tennis-, Golf- und Eishockey-Wettbewerben.

Der Livestream ist zudem via SkyGo abrufbar.

Formel 1 Spa heute live, Übertragung: Freie Trainings beim GP von Belgien im Liveticker

Wer auf kein Sky-Abonnement zurückgreifen kann, dem sei unser hauseigener Liveticker ans Herz gelegt. Hier versorgen wir Euch im Minutentakt mit allen wichtigen Infos vom Geschehen in Spa.

Hier geht's direkt zum Liveticker des ersten freien Trainings

Formel 1 Spa heute live, Übertragung: Freie Trainings beim GP von Belgien im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos zur Strecke in Spa

Datum des GP: 28. bis 30. Juli

28. bis 30. Juli Austragungsort: Region Wallonien, im Dreieck der Städte Stavelor, Malmedy und Spa

Region Wallonien, im Dreieck der Städte Stavelor, Malmedy und Spa Rundenlänge: 7.004 Kilometer

7.004 Kilometer Rundenanzahl: 44

44 Rekordsieger: Michael Schumacher (6 Siege)

Michael Schumacher (6 Siege) Letzter Sieger: Max Verstappen (2022)

Formel 1 Spa heute live, Übertragung: Freie Trainings beim GP von Belgien im TV, Livestream und Liveticker - Die Fahrerwertung nach 12 von 23* Rennen

Pos. Fahrer Pkt. 1. Max Verstappen (Red Bull) 281 2. Sergio Pérez (Red Bull) 171 3. Fernando Alonso (Aston Martin) 139 4. Lewis Hamilton (Mercedes) 133 5. George Russell (Mercedes) 90 6. Carlos Sainz (Ferrari) 87 7. Charles Leclerc (Ferrari) 80 8. Lando Norris (McLaren) 60 9. Lance Stroll (Aston Martin) 45 10. Esteban Ocon (Alpine) 31 11. Oscar Piastri (McLaren) 27 12. Pierre Gasly (Alpine) 16 13. Alexander Albon (Williams) 11 14. Nico Hülkenberg (Haas) 9 15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 5 16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4 17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 2 18. Kevin Magnussen (Haas) 2 19. Logan Sargeant (Williams) 0 20. Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 0 21. Nyck de Vries (AlphaTauri) 0

*Der Große Preis der Emilia Romagna musste aufgrund der starken Regenfälle in der Region abgesagt werden.

