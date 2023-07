Formel 1 - Qualifying zum Ungarn-GP: "Fühlt sich an wie das allererste Mal!" Lewis Hamilton entreißt Max Verstappen die Pole Position

Mercedes-Star Lewis Hamilton hat Formel-1-Dominator Max Verstappen noch die Pole Position zum Großen Preis von Ungarn entrissen.

Als Lewis Hamilton am Ende eines spannenden Qualifyings über die Ziellinie raste und seinem Rivalen Max Verstappen mit einem Mini-Vorsprung noch die Pole Position entriss, schrien Tausende Fans auf den Tribünen von Budapest ihre Freude heraus. Und auch der Mercedes-Star brüllte los.

"Ich habe vom Schreien im Auto schon fast die Stimme verloren", sagte Hamilton: "Ich hab alles reingehauen, da war nix mehr übrig."

Nach 594 Tagen, einer gefühlten Ewigkeit, steht Hamilton wieder auf der Pole. Nach einer wahren Zauberrunde verdrängte er Verstappen überraschend auf Platz zwei, am Ende trennten die beiden Rivalen nur eine Winzigkeit von drei Tausendstelsekunden.

"Es fühlt sich an wie das allererste Mal", sagte Ungarn-Rekordsieger Hamilton strahlend - zudem steht er unmittelbar vor der Vertragsverlängerung bei Mercedes. Dritter wurde der zuletzt starke Lando Norris im McLaren.

Formel 1: Verstappen kämpft mit der "Balance" seines Autos

Verstappen tat sich in seinem Red Bull auf dem Hungaroring ungewohnt schwer, hinzu kam das neue Reifen-Reglement im Qualifying, die Fahrer konnten ihre Pneus nicht frei wählen.

Verstappen kämpfte mit der "Balance" seines Autos, wie der Titelverteidiger sagte: "Dann bist du auf einmal nur Zweiter. Ich denke, mit dem Auto sollten wir vorne stehen, aber es hat nicht hingehauen."

Formel 1: Starke Vorstellung von Nico Hülkenberg

Nico "Heino" Hülkenberg, der in Budapest mit quietschblonden Haaren unterwegs ist, war wegen der neuen Reifen-Regel vorher ziemlich pessimistisch - zeigte dann aber erneut eine ganz starke Vorstellung. Der Emmericher geht in seinem unterlegenen Haas als Zehnter ins Rennen.

Rückkehrer Daniel Ricciardo, der mitten in der Saison bei AlphaTauri den geschassten Nyck de Vries ersetzte, war auf Anhieb schneller als sein neuer Teamkollege Yuki Tsunoda und startet von Platz 13.

© getty

Formel 1 - Marko: "Von Langeweile ist keine Rede mehr"

Hamilton gegen Verstappen - da werden Erinnerungen wach an die spannende Saison 2021, als sich die beiden ein großes Duell lieferten. Das "birgt schon ein bisschen Zündstoff", sagte Helmut Marko, Motorsport-Berater bei Red Bull, bei Sky: "Von Langeweile in der Formel 1 ist keine Rede mehr."

Beim Blick auf den WM-Stand allerdings schon. Verstappen führt nach zuletzt sechs Siegen in Serie die WM mit 99 Punkten Vorsprung an, ärgster "Verfolger" ist sein Teamkollege Perez. Mit seinen 255 Punkten würde Verstappen alleine die Teamwertung anführen.

Red Bull kann in Ungarn am Sonntag einen Rekord von zwölf Siegen in Folge aufstellen. Derzeit teilt sich der Brauserennstall die Bestmarke von elf Siegen nacheinander mit McLaren, die dieses Kunststück 1988 mit Ayrton Senna und Alain Prost vollbrachten.

Formel 1: Erstmals keine freie Reifenwahl

Verstappen und Co. hatten im Qualifying erstmals keine freie Reifenwahl. Die Formel 1 testete auf dem Hungaroring eine Regeländerung mit den Namen "Alternative Tyre Allocation" (alternative Reifenzuteilung), um die Nachhaltigkeit des Sports zu verbessern.

Die Fahrer mussten im ersten Durchgang die harte Reifenmischung verwenden, im zweiten die Medium-Reifen und im dritten dann mit den Softs die schnellste Variante. Das Format wird ein zweites Mal in Monza Angang September getestet.

Formel 1: Qualifying beim GP von Ungarn - Ergebnis

Platz Fahrer 1 Hamilton 2 Verstappen 3 Norris 4 Piastri 5 Zhou 6 Leclerc 7 Bottas 8 Alonso 9 Perez 10 Hülkenberg 11 Sainz 12 Ocon 13 Ricciardo 14 Stroll 15 Gasly 16 Albon 17 Tsunoda 18 Russell 19 Magnussen 20 Sargeant

© getty

Formel 1: Qualifying beim GP von Ungarn zum Nachlesen im Liveticker

Ende Qualifying: Das Qualifying auf dem Hungaroring ist beendet und die Autos kehren zurück in die Boxengasse. Fünfter wird Zhou vom wiedererstarkten Alfa Romeo-Team. Leclerc folgt auf Platz sechs vor Bottas und Alonso. Für Pérez kam nur Platz neun vor Nico Hülkenberg raus.

Lewis Hamilton gewinnt das Qualifying des Ungarn Grand Prix: Lange hatte es so ausgesehen, als würde Max Verstappen die Pole in Ungarn holen, doch Lewis Hamilton versalzte den Red Bull die Suppe und schnappte sich mit einem knappen Vorsprung den ersten Startplatz. Verstappen bleibt nur der zweite Platz. Die zweite Reihe bilden Norris und Piastri.

Neue Bestzeit von Lewis Hamilton in Q3: Ist das knapp! Lewis Hamilton legt alles in seine Runde rein und schafft es tatsächlich an Max Verstappen vorbei! Um drei Tausendstel war er schnell. Was für ein Finish!

Verstappen muss abwarten: Für Max Verstappen heißt es in den letzten Sekunden des Qualifyings noch einmal zittern, denn eine Verbesserung gibt es vom Niederländer nicht. Unter anderem die McLaren und Hamilton könnten noch Druck machen.

Hülkenberg ohne Verbesserung: Nico Hülkenberg schafft es, sich in den ersten beiden Sektoren zu verbessern und er kann seine Zeit runterdrücken. Es bleibt aber bei dem achten Platz für den Deutschen.

Früher Run von Verstappen: Max Verstappen gehört zu den ersten Fahrern, die wieder auf die Strecke gehen. Vor ihm fahren nur Hülkenberg und Teamkollege Pérez.

Es geht in den Showdown: Der Showdown steht an und es geht mit frischen Reifen wieder auf die Strecke. Kann noch jemand Verstappen vom Thron stoßen?

Hülkenberg auf Platz acht: Die ersten Runs sind beendet und die Fahrer kommen nach und nach wieder an die Garagen. Bei Nico Hülkenberg steht zur Zeit der solide achte Platz zu Buche.

Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q3: Max Verstappen kann noch schneller und in seinem ersten Run gibt es von dem Niederländer eine 1:16.612, mit der er drei Zehntel schneller war. Aber auch Lewis Hamilton ist gut unterwegs. Er schiebt sich kurz darauf auf Platz zwei.

Neue Bestzeit von Lando Norris in Q3: Lando Norris legt nach und mit einer 1:16.904 schnappt sich der Brite den ersten Platz der Wertung. 0,238 Sekunden hatte er Sergio Pérez abgenommen.

Erste Rundenzeit im Q3: Sergio Pérez markiert die erste Zeit im Q3. Eine 1:17.142 gibt es von ihm. Doch reicht das auch, um sich auf Dauer vorne zu halten? Da sind einige mit guten Sektorenzeiten unterwegs.

Pérez legt vor: Sergio Pérez hat bereits an der Boxenampel gewartet und geht jetzt als erste Fahrer auf die Strecke. Ihm folgt Fernando Alonso im Aston Martin.

Q3 gestartet: Jetzt geht es in das Q3, in dem alle Soft einsetzen müssen. Bisher hat Verstappen dem Qualifying noch nicht seinen Stempel aufdrücken können. Kann der Niederländer sich im Kampf um die Pole nun durchsetzen oder startet morgen einer seiner vielen Konkurrenten von Platz 1?

Q2 beendet: Bottas springt auf den vierten Platz vor Piastri. Dadurch wird Sainz in die Dropzone gedrängt und er kann sich am Ende nicht mehr retten! Der Ferrari-Pilot schafft es nicht in die Top Ten. Auch für Ocon, Ricciardo, Stroll und Gasly ist das Qualifying beendet.

Hülkenberg auf Platz sechs: Schafft es Nico Hülkenberg tatsächlich in das Q3? Der Deutsche verbessert sich mit seinem Haas auf den sechsten Platz der Zwischenwertung. Damit stehen die Chancen alles andere als schlecht für Hülkenberg.

Norris wartet in der Box: Während es auf der Strecke noch einmal voll wird, entscheidet sich Lando Norris in der Garage zu bleiben. Als derzeit Erster sollte er es sicher in das Q3 schaffen, auch wenn es noch mal Verbesserungen geben wird.

Verstappen setzt eine Zeit: Verstappen kommt über die Linie und hat jetzt zumindest eine Rundenzeit verbucht. Man merkt aber, dass er im Mittelsektor nicht alles reinlegt, damit er auf jeden Fall innerhalb der Begrenzung bleibt.

Wer ist aktuell draußen? Neben Max Verstappen sind aktuell auch Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo sowie Pierre Gasly und Lance Stroll ausgeschieden. Die Bestzeit liegt weiterhin bei Lando Norris.

Verstappen wieder unterwegs: Max Verstappen fährt wieder raus und mit einem frischen Mediumreifen geht er erneut auf Zeitenjagd. Dieses Mal wird er doppelt aufpassen, damit es nicht wieder neben die Strecke geht.

Hülkenberg aktuell Neunter: Nico Hülkenberg ist nach seinem ersten Run auf dem neunten Platz zu finden und wird gleich noch einmal alles reinlegen müssen, damit es sich mit Q3 ausgeht. Aber auch Verstappen ist jetzt unter Druck. Der Niederländer ist aktuell ohne eine gezeitete Runde ausgeschieden.

Neue Bestzeit von Lando Norris in Q2: Max Verstappen wird seine Bestzeit gestrichen und damit geht es für Lando Norris an die erste Position. Er war nur knapp langsamer gewesen als der Konkurrent im Red Bull. Piastri ordnet sich hinter seinem Teamkollegen auf Platz zwei ein.

Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q2: Max Verstappen markiert eine neue Bestzeit in Q2 und setzt sich gleich einmal um fast vier Zehntel von seinem Teamkollegen ab. Eine 1:17.296 konnte der WM-Führende hinstellen.

© getty

Alle auf der Strecke: Alle Fahrer befinden sich jetzt auf ihrem ersten Mediumrun. Eine Zeit gesetzt haben vier der 15 Fahrer. Es führt weiterhin Pérez.

Die erste Rundenzeit: Sergio Pérez markiert die erste Rundenzeit im Q2. Eine 1:17.675 liefert der Mexikaner auf seiner ersten Mediumrunde ab. Ocon kommt mit vier Zehnteln Rückstand über die Linie.

Auch Verstappen startet früh: Auch Max Verstappen wartet nicht lange in seiner Box und fährt jetzt auf die Strecke. Bisher konnte er an diesem Wochenende nicht dominieren, ändert sich das jetzt?

Die ersten Fahrer sind unterwegs: Die ersten Fahrer sind bereits unterwegs. Sergio Pérez ist als erster Fahrer rausgefahren. Ihm folgen Ocon und Stroll.

Q2 gestartet: Weiter geht es mit dem Q2! Jetzt müssen alle im Feld den Mediumreifen benutzen. Die besten Zehn schaffen es in das Q3.

Q1 beendet: Die Zeit ist abgelaufen und die letzten Runden beenden. In der Mercedes-Box dürfte die Laune durchwachsen sein, denn George Russell gehört als 18 zu denen, die es nicht schaffen. Auch Albon, Tsunoda, Magnussen und Sargeant scheiden aus. Knapp geschafft hat es bei seinem Comeback hingegen Daniel Ricciardo als 15.

Hülkenberg springt vor: Nico Hülkenberg schafft die Verbesserung und springt auf den achten Platz nach vorne. Damit sollte er es unter normalen Umständen in das Q2 schaffen. Zhou bleibt währenddessen der Spitzenreiter.

Nur noch wenig Zeit: Jetzt wird es eng für die Fahrer im hinteren Feld. Nur noch ein Run steht zur Verfügung, um sich vielleicht doch noch unter die Top 15 zu schieben.

Viel Bewegung im Feld: Im Feld gibt es derzeit viel Bewegung und viele gehen noch einmal auf einen frischen Satz, um die optimalen Streckenbedingungen zum Ende von Q1 zu nutzen. Ausgeschieden sind aktuell Albon, Sainz, Hamilton, Hülkenberg, Sargeant und Magnussen.

Neue Bestzeit von Guanyu Zhou in Q1: Erst holt sich Sergio Pérez die neue Bestzeit mit frischen Hards, es dauert aber nicht lange, bis Zhou in von Platz eins stößt. Eine 1:18.143 konnte er hinbringen.

Zweiter Satz macht sich bezahlt: Scheint, als müssten hier viele zum zweiten Reifensatz greifen. Die Strecke bekommt immer mehr Grip und so funktionieren die frischen Hards richtig gut. Pierre Gasly kann sich auf den zweiten Platz verbessern. Nur 0,085 Sekunden fehlen in Richtung Verstappen.

Hülkenberg derzeit raus: Bei Nico Hülkenberg steht derzeit der 17. Platz zu Buche, womit er ausgeschieden wäre. Tsunoda und Ricciardo sind ihrerseits schon auf dem zweiten Satz und konnten sich damit in die Top Ten verbessern.

Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q1: Max Verstappen sorgt für einen Wechsel an der Spitze der Ergebnisliste. Der WM-Leader liefert eine 1:18.658 ab und war damit eine Zehntel schneller als Bottas.

Sainz hievt sich hoch: Carlos Sainz gehörte bis vorhin zu denen, die um das Ausscheiden fürchten mussten. Jetzt kann sich der Spanier deutlich verbessern und ist jetzt Achter.

Immer wieder gestrichene Runden: Immer wieder gibt es im Feld gestrichene Runden. Zuletzt hat es Zhou erwischt. Noch ist der Fahrer im zweiten Alfa Romeo aber gut dabei und muss keine Angst vor dem Ausscheiden haben.

Neue Bestzeit von Valtteri Bottas in Q1: Der Alfa Romeo scheint in Ungarn richtig gut zu laufen. Valtteri Bottas kann noch einmal zulegen und liefert eine 1:18.775 ab. Dahinter folgen die Red Bull vor Oscar Piastri. Russell ist Fünfter vor Alonso. Hülkenberg ist 13.

Pérez legt zu: Sergio Pérez legt auf seinem zweiten Run mit dem Hard zu, aber an Valtteri Bottas kommt er nicht vorbei. 0,026 Sekunden liegen zwischen den beiden Fahrern.

Hülkenberg auf Platz elf: Nico Hülkenberg könnte zu denen gehören, die sich in Q1 schwertun könnten. Nach seinem ersten Run ist er mit seinem Haas auf dem elften Platz zu finden. Teamkollege Magnussen hat noch keine Rundenzeit auf dem Konto, nachdem seine Zeit wegen Überfahren der Tracklimits gestrichen wurde.

Neue Bestzeit von Valtteri Bottas in Q1: Es geht schnell und die Zeiten purzeln. Valtteri Bottas schiebt sich mit einer Zeit von 1:18.818 Minuten auf die erste Position. Auch Max Verstappen kam da nicht heran. Ihm fehlten 0,074 Sekunden.

Gasly setzt erste Rundenzeit: Pierre Gasly ist es, der die erste Rundenzeit im Qualifying hinstellt. Eine 1:19.827 gibt es von dem Franzosen. Da dürfte es aber gleich schon schneller werden. Von den Konkurrenten gibt es einige schnelle Sektoren. Inzwischen sind auch Williams und Mercedes auf der Strecke.

Zwei Teams noch in der Garage: Nur zwei Teams sind mit Mercedes und Williams zu Beginn des Qualifyings noch in der Garage. Andere Fahrer gehen gleich auf die ersten schnellen Runden.

Start Qualifying: Die Ampeln stehen auf grün, der Start des Qualifyings in Budapest ist erfolgt. Im Q1 dürfen alle nur den Hardreifen einsetzen. Insbesondere die kleineren Teams könnten sich mit dieser Regelung schwertun. Es dauert nicht lange und die ersten Autos sind auf der Strecke.

Vor Beginn: Die Sonne scheint am Hungaroging und es wird gleich nicht einfach werden, die Reifen am Leben zu halten. Die Streckentemperatur liegt bei 46 Grad, die Luft hat sich auf 26 Grad aufgewärmt. Regen wird nicht erwartet.

Vor Beginn: Der 4,381 Kilometer lange Hungaroging wurde im Jahr 1986 eröffnet und ist seit diesem Zeitpunkt fester Bestandteil der Formel 1. Auf die Piloten wartet ein anspruchsvoller Kurs mit wenigen Überholmöglichkeiten, weshalb die Pole von besonderer Bedeutung sein wird. 14 Kurven mit einem Radius von 20 bis 400 Metern fordern die Konzentration.

Vor Beginn: Ein starkes 3. Training hatte auch Nico Hülkenberg zeigen können. Für den Deutschen reichtes im Haas immerhin für den guten vierten Platz. George Russell, Charles Leclerc und Carlos Sainz folgten dahinter auf den Positionen fünf bis sieben.

Vor Beginn: Nachdem Red Bull sich bereits am Freitag nicht hervortun konnte, dominierten die Bullen auch am Samstag noch nicht. Das Abschlusstraining, welches aufgrund der neuen Qualifyingregel von vielen unterschiedlichen Programmen gekennzeichnet war, ging an Lewis Hamilton. Der Mercedes-Pilot fuhr eine 1:17.811 und landete damit recht solide mit 0,250 Sekunden vor Max Verstappen. Sergio Pérez folgte auf dem dritten Platz.

Vor Beginn: An diesem Wochenende testet die Formel 1 zum ersten Mal eine neue Reifenregel. Über das gesamte Wochenende stehen weniger Reifensätze zur Verfügung. Darüber hinaus wird im Qualifying vorgeschrieben, welche Reifenmischung im Q1, Q2 und Q3 genutzt werden müssen. Festgelegt ist, dass die Rennställe im Q1 nur die härteste Reifenmischung einsetzen dürfen. Im Q2 folgt dann Medium, bevor dann im Q3 der weiche Reifen zum Einsatz kommt.

Vor Beginn: Zehn Rennen, acht Siege - die Formel 1 wird auch in diesem Jahr vom zweifachen und amtierenden Weltmeister Max Verstappen dominiert. Auch in Ungarn zählt der Niederländer wieder als Favorit. Kann er sich heute die Pole Position sichern? Und wo landet Nico Hülkenberg? Kurz vor dem Start melden wir uns hier zurück!

Vor Beginn: An diesem Wochenende geht es auf dem Hungaroring in der ungarischen Hauptstadt Budapest rund. Um 16 Uhr beginnt das Qualifying.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Qualifying beim Grand Prix von Ungarn!

© getty Max Verstappen dominiert in diesem Jahr den Formel-1-Zirkus.

Formel 1: Qualifying beim GP von Ungarn heute im TV und Livestream

Wie alle Sessions wird auch das Qualifying in Deutschland exklusiv von Sky übertragen, und zwar auf Sky Sport UHD, Sky Sport Top Event und Sky Sport F1 (HD). Den Livestream des Ganzen bekommt Ihr über SkyGo oder WOW.

Das Rennen in Monaco und die ganze Formel-1-Saison mit WOW LIVE-SPORT ABO streamen.

Übrigens: das morgige Rennen ist eines von vieren, die der Pay-TV-Sender gratis zur Verfügung stellt, nämlich auf Youtube.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Formel 1: Der Rennkalender