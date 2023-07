Die Formel 1 macht an diesem Wochenende in Budapest Halt, heute steht das Rennen auf dem Hungaroring an. Wer den Grand Prix von Ungarn im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier.

Nach gut zwei Wochen Pause geht es heute wieder um WM-Punkte. An diesem Wochenende sind die Piloten auf dem Hungaroring in der ungarischen Hauptstadt Budapest gefragt.

Im gestrigen Qualifying hat sich Lewis Hamilton die beste Ausgangslage erkämpft, ihm folgen Max Verstappen und Lando Norris. Nico Hülkenberg ist auf Rang 10 gelandet. Ab 15 Uhr wird sich zeigen, ob Hamilton auch im Rennen die Nase vorn hat.

Formel 1, GP von Ungarn: Der Zeitplan im Überblick

Datum Beginn Event Freitag, 21. Juli 13.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 21. Juli 17.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 22. Juli 12.30 Uhr 3. Freies Training Samstag, 22. Juli 16.00 Uhr Qualifying Sonntag, 23. Juli 15.00 Uhr Rennen

Wenn Ihr wissen möchtet, wer das Rennen in Ungarn im TV und Livestream überträgt, seid Ihr hier genau richtig.

© getty Max Verstappen ist auch in diesem Jahr auf Weltmeisterschaftskurs.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Ungarn im TV und Livestream?

Wie immer zeigt Sky das Rennen in Deutschland exklusiv. Heißt: Ihr müsst auf Sky Sport F1 und Sky Sport UHD kostenpflichtig einschalten. Die gute Nachricht: Für den Grand Prix auf dem Hungaroring gibt es auch eine Gratisalternative.

Natürlich könnt Ihr wie immer zu SkyGo oder WOW greifen, das heutige Rennen wird aber aufgrund der Vertragslage als eines von vieren auch kostenfrei gezeigt: auf dem Youtube-Kanal von Sky, auf sport.sky.de und in der App.

In Österreich laufen alle Rennen entweder bei ServusTV oder im ORF - heute ist ersterer Sender am Start.

Auch bei F1TV läuft das Rennen, zugreifen könnt Ihr auf den Stream aber nur dann, wenn Ihr bereits ein Abonnement besitzt. Neue können nicht abgeschlossen werden.

Formel 1 heute live: Rennen beim GP von Ungarn im Liveticker

Die Alternative zum Bewegtbild? Die liefern wir Euch wie immer mit unserem Liveticker. So müsst Ihr kein Manöver verpassen:

Hier geht's zum Liveticker des Rennens beim GP von Ungarn.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Ungarn im TV und Livestream? Die Startaufstellung

Platz Fahrer 1 Hamilton 2 Verstappen 3 Norris 4 Piastri 5 Zhou 6 Leclerc 7 Bottas 8 Alonso 9 Perez 10 Hülkenberg 11 Sainz 12 Ocon 13 Ricciardo 14 Stroll 15 Gasly 16 Albon 17 Tsunoda 18 Russell 19 Magnussen 20 Sargeant

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Ungarn im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Grand Prix: Großer Preis von Ungarn

Großer Preis von Ungarn Session: Rennen

Rennen Datum: 23. Juli 2023

23. Juli 2023 Uhrzeit: 15 Uhr (Rennen)

15 Uhr (Rennen) Strecke: Hungaroring, Budapest (Ungarn)

Hungaroring, Budapest (Ungarn) TV: Sky, ServusTV (in Österreich)

Livestream: SkyGo, WOW, YouTube-Kanal von Sky, skysport.de, ServusTV (in Österreich), F1TV (nur für Bestandskunden)

