Heute findet in der Formel 1 das vorverlegte Qualifying beim Großen Preis von Belgien statt. SPOX erklärt, welcher Anbieter die Session am Freitag live im Free-TV zeigt und überträgt.

Am kommenden Wochenende steht eines der traditionsreichsten Rennen im Formel-1-Kalender bevor - der Große Preis von Belgien. Die ursprünglich im Ardennenwald gelegene Rennstrecke Spa-Francorchamps ist bereits seit 1950 Teil der Streckenrotation.

Mit einer Länge von 7,004 Kilometern ist die Strecke eine der längsten und schnellsten des Rennkalenders. Dennoch hat sich die Strecke wegen ihrer anspruchsvollen Kurven einen Namen gemacht. Die Eau Rouge/Raidillon-Kombination - eine schnelle Aufwärtskurve - ist eine der bekanntesten Passagen in der Welt des Motorsports.

Als Favorit wird einmal mehr Red Bull-Pilot Max Verstappen ins Rennen gehen. Der Niederländer dominiert die laufende Saison wie kein Zweiter; die sieben letzten Rennen hat der 24-Jährige allesamt für sich entschieden. Das letzte Qualifying ging allerdings an seinen einstigen Konkurrenten Lewis Hamilton. In seiner schnellsten Runde übertraf der Engländer Verstappen um lediglich drei Tausendstel und sicherte sich damit die Pole-Position. Beim Rennen sprang für den siebenfachen Weltmeister aber dennoch nur der vierte Platz hinaus.

Formel 1 heute live: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Belgien in Spa live im TV und Livestream? - Alle Infos zur Strecke in Spa

Datum des GP: 28. bis 30. Juli

28. bis 30. Juli Austragungsort: Region Wallonien, im Dreieck der Städte Stavelor, Malmedy und Spa

Region Wallonien, im Dreieck der Städte Stavelor, Malmedy und Spa Rundenlänge: 7.004 Kilometer

7.004 Kilometer Rundenanzahl: 44

44 Rekordsieger: Michael Schumacher (6 Siege)

Michael Schumacher (6 Siege) Letzter Sieger: Max Verstappen (2022)

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Belgien in Spa live im TV und Livestream?

Ihr wollt das Qualifying beim Großen Preis von Belgien live sehen, wisst aber nicht welcher Anbieter überträgt? SPOX hat die Antworten.

Formel 1 heute live: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Belgien in Spa live im TV?

In Deutschland hat sich der Pay-TV-Anbieter Sky die exklusiven Übertragungsrechte gesichert. Wer die Session also im linearen Fernsehen verfolgen möchte, benötigt das entsprechende Abonnement, das so genannte "Sky Sport Paket" mit Sky Q-Receiver. Alle Infos dazu findet Ihr hier.

Eine Ausstrahlung des Qualifyings im Free-TV findet also nicht statt. Wie Ihr das Rennen aber dennoch kostenfrei sehen könnt, erfahrt Ihr später in diesem Artikel.

Formel 1 heute live: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Belgien in Spa im Livestream?

Wer die Formel 1-Session bevorzugt im Livestream sehen möchte, benötigt dagegen das "Live Sport Abo" auf der Plattform Wow, die früher als Sky Ticket bekannt war. Mit diesem Abonnement erhältst du Zugriff auf alle aktuellen Inhalte, die von Sky angeboten werden. Zusätzlich zu den Formel-1-Sessions könnt Ihr auch die Spiele der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga sowie zahlreiche Veranstaltungen aus den Sportarten Tennis, Golf und Eishockey live verfolgen. Dies ist auch bei SkyGo abrufbar.

Darüber hinaus gibt es allerdings auch noch eine kostenfreie Option, das Rennen live zu verfolgen. Möglich macht das die Übertragungssituation außerhalb Deutschlands. Unter anderem in Österreich werden die einzelnen Sessions der Formel 1 nämlich im Free-TV gezeigt (an diesem Wochenende bei ServusTV). Wegen des eingebauten Geoblockings kann man auf diese Übertragung allerdings nicht so einfach zugreifen. An dieser Stelle kommt ein so gennanter "VPN" ins Spiel. Alle Infos zum Vorgehen findet Ihr hier.

Formel 1 heute live: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Belgien in Spa live im TV und Livestream? - Der Zeitplan

Session Tag Beginn 1. freies Training Freitag, 28. Juli 13.30 Uhr Qualifying Freitag, 28. Juli 17.00 Uhr Sprint-Shootout Samstag, 29. Juli 12.00 Uhr Sprint Samstag, 29. Juli 16.30 Uhr Rennen Sonntag, 30. Juli 15.00 Uhr

Formel 1 heute live: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Belgien in Spa live im TV und Livestream? - Liveticker bei SPOX

Du kannst das Qualifying beim Großen Preis von Belgien kostenlos erleben! Verfolge die spannende Session einfach mit unserem hauseigenen Liveticker von SPOX. Klicke dich rein und sei live dabei.

Formel 1 heute live: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Belgien in Spa live im TV und Livestream? - Der Rennkalender 2023