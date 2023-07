Steht Max Verstappen auch beim GP von Großbritannien wieder an der Spitze? Oder kann ein anderer Fahrer den Sieg nach Hause fahren? SPOX gibt Euch alle Infos: Wer überträgt das Rennen in Silverstone heute live im TV und Livestream?

Sechster Sieg in Folge für Red Bull-Pilot Max Verstappenbeim Stopp der Formel 1 in Großbritannien? Beim Rennen in Silverstone möchte der Niederländer erneut seine Konkurrenten auf die Plätze verweisen.

Zuletzt siegte der amtierende Weltmeister in überzeugender Manier beim Strafenfestival im österreichischen Spielberg. Der Red-Bull-Pilot macht in Großbritannien da weiter, wo er in Österreich aufgehört hat. Im gestrigen Qualifying sicherte er sich erneut den ersten Platz. Er startet heute vor Lando Norris und Oscar Piastri.

Ob Max Verstappen auch beim Rennen in Silverstone triumphieren kann, könnt Ihr heute live verfolgen. SPOX zeigt Euch: Wer überträgt das Rennen in Silverstone heute live im TV und Livestream?

Formel 1: Rennen beim GP von Großbritannien - Der Zeitplan

Das Rennen schließt das Rennwochenende in Silverstone ab. Um 16 Uhr starten die Fahrer auf dem Circuit in Großbritannien durch.

Session Tag Beginn 1. freies Training Freitag, 7. Juli 13.30 Uhr 2. freies Training Freitag, 7. Juli 17 Uhr 3. freies Training Samstag, 8. Juli 12.30 Uhr Qualifying Samstag, 8. Juli 16 Uhr Rennen Sonntag, 9. Juli 16 Uhr

© getty Auch in Großbritannien vorne? Beim GP in Silverstone möchte Max Verstappen seinen nächsten Sieg einfahren.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Großbritannien in Silverstone im TV und Livestream?

So wie es auch in den Runden davor der Fall war, gilt auch für das Rennen beim GP von Großbritannien: Formel 1-Fans können das Event nicht live im Free-TV verfolgen. Nur kostenpflichtig können Zuschauer auf verschiedenen Plattformen dabei sein.

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Großbritannien in Silverstone im TV?

Wer beim Rennen live mit dabei sein möchte, muss das Sky Sport Paket abonnieren. Die Kosten für den Channel belaufen sich auf 20 Euro pro Monat im Jahrestarif. Alle Infos dazu bekommt Ihr direkt auf der Website.

Die Übertragung bei Sky startet um 14.30 Uhr mit Vorberichten zum Event. Um 15.55 Uhr steigt der Sender in die Berichterstattung zum Rennen ein. Das Duo Sascha Roos und Ralf Schumacher begleitet Euch auch heute an den Mikrofonen.

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Großbritannien in Silverstone im Livestream?

Sky ist zudem auch für die Übertragung im Livestream verantwortlich. Es gibt zwei Möglichkeiten, um den Stream zu nutzen: das SkyGo-Abonnement und WOW. Bei WOW läuft der Zugang über ein anderes Abonnement. Dieses kostet Euch 29,99 Euro pro einzelnem Monat oder 24,99 Euro pro Monat im Jahrestarif. Im Gegensatz zum Sport Paket erhalten Ihr darüber auch die Inhalte der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga.

Im Nachbarland Österreich ist das Rennen im Free-TV bei ORF1 zu sehen. Der ORF hat auch einen Livestream, und zwar in der ORF-TVthek. Wie Ihr per VPN den österreichischen Stream empfangen könnt, erfahrt Ihr hier.

F1TV stellt die Übertragung lediglich seinen Bestandskunden zur Verfügung.

Formel 1 in Silverstone: Rennen beim GP von Großbritannien im Liveticker

Falls Ihr keine Möglichkeit habt, das Rennen am heutigen Sonntag live im TV oder Livestream zu schauen, solltet Ihr im SPOX-Liveticker einschalten. Wir tickern das gesamte Renngeschehen für Euch mit.

Hier geht es direkt zum Liveticker des Rennens beim GP von Großbritannien.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Großbritannien in Silverstone im TV und Livestream? Die Startaufstellung

Platz Name 1 Verstappen 2 Norris 3 Piastri 4 Leclerc 5 Sainz 6 Russell 7 Hamilton 8 Albon 9 Alonso 10 Gasly 11 Hülkenberg 12 Stroll 13 Ocon 14 Sargeant 15 Pérez 16 Tsunoda 17 Zhou 18 De Vries 19 Magnussen 20 Bottas

Formel 1: Rennen beim GP von Großbritannien - Silverstone-Strecke im Steckbrief

Name: Silverstone Circuit

Silverstone Circuit Eröffnung: September 1947

September 1947 Formel 1-Austragungen: seit 1950 (insgesamt 56 Rennen)

seit 1950 (insgesamt 56 Rennen) Rundenlänge: 5.891 Meter

5.891 Meter Kurven: 18

18 Rundenanzahl: 52

52 Streckenrekord: 1:27,079 min. (Max Verstappen, Red Bull, 2020)

Formel 1: Rennen beim GP von Großbritannien - Die Fahrerwertung nach 10* von 23 Rennen

Pos. Fahrer Pkt. 1. Max Verstappen (Red Bull) 229 2. Sergio Pérez (Red Bull) 148 3. Fernando Alonso (Aston Martin) 131 4. Lewis Hamilton (Mercedes) 106 5. Carlos Sainz (Ferrari) 82 6. Charles Leclerc (Ferrari) 72 7. George Russell (Mercedes) 72 8. Lance Stroll (Aston Martin) 44 9. Esteban Ocon (Alpine) 31 10. Lando Norris (McLaren) 24 11. Pierre Gasly (Alpine) 16 12. Nico Hülkenberg (Haas) 9 13. Alexander Albon (Williams) 7 14. Oscar Piastri (McLaren) 5 15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 5 16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4 17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 2 18. Kevin Magnussen (Haas) 2 19. Logan Sargeant (Williams) 0 20. Nyck de Vries (AlphaTauri) 0

*Der Große Preis der Emilia-Romagna musste abgesagt werden.