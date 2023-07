In der Formel 1 steht der GP von Ungarn auf dem Programmplan. Ihr fragt Euch, wo das Rennen heute live im Free-TV und Livestream läuft? SPOX liefert Antworten.

Zwei Wochen durften die Piloten verschnaufen, heute geht es über 70 Runden auf dem Hungaroring in Budapest zur Sache.

Vier von fünf Sessions sind bereits passé, im Qualifying hat sich Lewis Hamilton im Mercedes die Pole Position erkämpft. Ebenfalls aus Reihe eins startet Max Verstappen, dahinter folgt das McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri. Nico Hülkenberg beginnt von der 10. Wer sich heute durchsetzt? Das erfahren wir ab 15 Uhr.

Formel 1, GP von Ungarn: Der Zeitplan im Überblick

Datum Beginn Event Freitag, 21. Juli 13.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 21. Juli 17.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 22. Juli 12.30 Uhr 3. Freies Training Samstag, 22. Juli 16.00 Uhr Qualifying Sonntag, 23. Juli 15.00 Uhr Rennen

Wo läuft das Rennen beim GP von Ungarn heute live im Free-TV und Livestream? Das verrät dieser Artikel.

© getty Max Verstappen hat in dieser Saison das Geschehen dominiert.

Formel 1: Wo läuft das Rennen beim GP von Ungarn heute live im Free-TV und Livestream?

Die Rechte an der Formel 1 besitzt in Deutschland Sky. Normalerweise bedeutet dies, dass die Rennen nur kostenpflichtig via Sky Sport F1 oder Sky Sport UHD verfügbar sind, heute gibt es aber eine Ausnahme. Der GP auf dem Hungaroring wird nämlich ohne Gebühr angeboten.

SkyGo und WOW stehen allen mit Abo natürlich weiterhin zur Verfügung, für alle anderen gibt es aber auch die Möglichkeit, vollkommen gratis über den Youtube-Kanal von Sky, sport.sky.de oder in der Sky-App einzuschalten.

In Österreich sieht die Lage anders aus, da laufen alle Rennen im Free-TV. Heute ist ServusTV dran, beim nächsten mal dann wieder der ORF.

Abschließend bietet sich für einige unter Euch auch F1TV an. Der Dienst der Formel 1 ist aber nur mit einem bereits bestehenden Abo abrufbar.

Formel 1 heute live: Rennen beim GP von Ungarn im Liveticker

Auch wir begleiten alle Sessions für Euch, und zwar im Liveticker. Damit bleibt Ihr über die wichtigsten Entwicklungen im Bilde!

Hier geht's zum Liveticker des Rennens beim GP von Ungarn.

Formel 1: Wo läuft das Rennen beim GP von Ungarn heute live im Free-TV und Livestream? Die Startaufstellung

Platz Fahrer 1 Hamilton 2 Verstappen 3 Norris 4 Piastri 5 Zhou 6 Leclerc 7 Bottas 8 Alonso 9 Perez 10 Hülkenberg 11 Sainz 12 Ocon 13 Ricciardo 14 Stroll 15 Gasly 16 Albon 17 Tsunoda 18 Russell 19 Magnussen 20 Sargeant

Formel 1: Wo läuft das Rennen beim GP von Ungarn heute live im Free-TV und Livestream? Wichtigste Infos

Grand Prix: Großer Preis von Ungarn

Großer Preis von Ungarn Session: Rennen

Rennen Datum: 23. Juli 2023

23. Juli 2023 Uhrzeit: 15 Uhr (Rennen)

15 Uhr (Rennen) Strecke: Hungaroring, Budapest (Ungarn)

Hungaroring, Budapest (Ungarn) TV: Sky, ServusTV (in Österreich)

Livestream: SkyGo, WOW, YouTube-Kanal von Sky, skysport.de, ServusTV (in Österreich), F1TV (nur für Bestandskunden)

